NVIDIA ogłasza kampanię Restocked & Reloaded. Karty graficzne GeForce RTX 3000 powinny być już dostępne dla graczy

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 w zasadzie od momentu premiery były bardzo trudno dostępne. Co więcej, ich ceny najczęściej były mocno zawyżone, przez co pecetowy gaming w ostatnich miesiącach był drogi jak nigdy dotąd. Z biegiem czasu sytuacja na szczęście uległa poprawie i dziś nietrudno już kupić wydajną jednostkę Zielonych (choć ceny nadal do najniższych nie należą, ale i to się poprawia). Nie przypuszczaliśmy jednak, że producent będzie chciał publicznie poruszać temat poprawy stanów magazynowych. NVIDIA rozpoczęła właśnie kampanię marketingową Restocked & Reloaded, w której chwali się dostępnością kart graficznych GeForce RTX 3000. Szkoda tylko, że seria zadebiutowała prawie półtora roku temu...

Cóż, złośliwi powiedzą, że karty graficzne GeForce RTX 3000 powinny być dostępne już od premiery, aczkolwiek nie można zapominać o globalnych problemach z produkcją układów scalonych i ucięciu łańcuchów dostaw.

Jak głosi komunikat na stronie internetowej producenta, "Karty graficzne GeForce RTX z serii 30 są już dostępne! Zyskaj absolutnie doskonałą rozgrywkę dzięki wciągającemu ray tracingowi, ogromnemu wzrostowi wydajności dzięki opartej na SI technice NVIDIA DLSS, najlepszej responsywności dzięki technice NVIDIA Reflex oraz opartemu na SI dźwiękowi i obrazowi dzięki aplikacji NVIDIA Broadcast. Sprawdzaj regularnie tę stronę, aby uzyskać nowe, świetne opcje zakupu". Taki komunikat to oczywiście świetna informacja dla graczy, jednak nachodzi pytanie, czy jest on tutaj zupełnie na miejscu.

Prawdą jest, że zakup dowolnej karty graficznej NVIDII jest dziś prosty i względnie tani. Zrozumiałe są więc komunikaty o dostępności kart ze strony sklepów, jednak jeśli chodzi o jawną kampanię Restocked & Reloaded ze strony NVIDII... Cóż, złośliwi powiedzą, że tu nie ma się czym chwalić, bo tak powinno być od premiery, aczkolwiek nie można zapominać o globalnych problemach z produkcją układów scalonych i ucięciu łańcuchów dostaw. Tak czy siak, to pierwsza sytuacja tego typu i liczymy na to, że karty graficzne obecnych i kolejnych generacji będą już normalnie dostępne w cenach sugerowanych.

Źródło: NVIDIA