NVIDIA odświeża rdzenie AD103 i AD104 nie tylko dla niższych kosztów produkcji. Dodatkowy powód dotyczy pracy wentylatorów

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 dopiero od niedawna jest dostępna w sklepach, a mimo to doczekała się już pierwszego odświeżenia. Być może określenie to użyte jest nieco na wyrost, to jednak warto wiedzieć, że układ ten od niedawna wyposażany jest w rdzenie AD103-301 bez zastosowanego tzw. obwodu porównawczego. Wiemy już, że podobna historia będzie dotyczyć niezapowiedzianego jeszcze GeForce'a RTX 4070. Pytanie jednak brzmi: po co to wszystko?

Cała sprawa odświeżonych rdzeni NVIDIA AD103 i AD104 obraca się wokół układu U121 znajdującego się na laminacie kart. Jego zadaniem jest sprawdzanie, czy wentylator zacznie się obracać i wykona wymagany zestaw zadań operacyjnych.

Rdzenie oznaczane "jedynką" na końcu (a więc AD103-301 czy AD104-251) pod względem wydajności czy energooszczędności nie będą się niczym wyróżniać, ale mogą być za to tańsze w produkcji. Mówi się, że obniżą one koszt BOM (listę koniecznych materiałów do wytworzenia pojedynczej sztuki) nawet o jednego dolara. To niewiele, ale przy ogromnych ilościach wysyłanych kart z pewnością będzie to mieć znaczenie dla producenta. A czym właściwie jest wspomniany obwód porównawczy? Jak twierdzi niezawodny Igor Wallosek z Igor'sLAB, układ ten może mieć wpływ ma pracę wentylatorów.

Początkowa wersja wspomnianych procesorów graficznych Ada Lovelace najwyraźniej została zaprojektowana by wykorzystywać zewnętrzny komparator. Mowa tu o układzie U121 znajdującym się na laminacie kart w pierwszej dostępnej wersji. Jego zadaniem jest sprawdzanie, czy wentylator zacznie się obracać i wykona wymagany zestaw zadań operacyjnych. Innymi słowy, porównuje on sygnał PWM z wartością rzeczywistą, co można zresztą dostrzec podczas testów. Jak więc widać, rola tego układu wydaje się dosyć trywialna i producent po prostu potrzebował dodatkowego czasu by zintegrować go z rdzeniami Ada Lovelace. Co jednak ciekawe, GeForce RTX 4090 nie otrzymał omawianego układu, w związku z czym nie doczeka się podobnego odświeżenia. Wydaje się więc, że jest to sprawa natury projektowej i możemy nigdy nie poznać prawdziwej przyczyny całego zamieszania (na szczęście bardzo drobnego).

Źródło: WCCFTech, Igor'sLAB, ChipHell