NVIDIA może w najbliższych latach zarobić zawrotną kwotę wyłącznie na samej sztucznej inteligencji

Choć niżej pozycjonowane układy graficzne z rodziny Ada Lovelace nie powalają wynikami sprzedaży, to NVIDIA od pewnego czasu mocno inwestuje w inny segment rynku. Chodzi tutaj oczywiście o rozwiązania przeznaczone do treningu i obsługi sztucznej inteligencji. Już stały się one jednym z filarów działalności amerykańskiej firmy, a trend ten będzie się w przyszłości pogłębiał. NVIDIA może w najbliższych latach liczyć na rekordowe zyski z tego tytułu.

NVIDIA do 2027 roku może zarobić na sztucznej inteligencji nawet 300 mld dolarów. Jednocześnie spodziewany jest dalszy dynamiczny wzrost kursu akcji amerykańskiego przedsiębiorstwa.

Głos w sprawie przyszłości NVIDII zabrał Vijay Rakesh - analityk firmy Mizuho, która jest znaczącym podmiotem na rynku finansowym w Japonii. Podniósł prognozy dotyczące kursu akcji przedsiębiorstwa o 20%. Ma on w niedalekiej perspektywie czasowej dobić do poziomu 530 dolarów i jest to założenie ostrożne. W praktyce kurs może wzrosnąć jeszcze bardziej. Wcześniej mówiło się o 400 dolarach, ale poziom ten został osiągnięty już pod koniec maja. Jeszcze ciekawsze są spodziewane zyski przedsiębiorstwa z samego segmentu sztucznej inteligencji. Według prognoz Rakesha, do 2027 roku mogą sięgnąć one zawrotnych 300 mld dolarów, przy rynkowych udziałach na poziomie 75%.

Nie ma wątpliwości, że prawdziwy boom na rozwiązania wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji jest dopiero przed nami. NVIDIA zdaje się doskonale ten fakt rozumieć i chce wykorzystać sprzyjającą sytuację rynkową. Pomagają temu okoliczności i potencjał samej firmy. Wyprzedza ona bowiem technologicznie swoich największych konkurentów z tego segmentu. Koncentracja na AI pozwala uniknąć jakichkolwiek oznak zadyszki nawet w sytuacji kryzysu na rynku elektroniki komputerowej i gorszej sprzedaży standardowych kart graficznych. NVIDIA doskonale wyczuła trendy rynkowe i dlatego wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach będzie mogła pochwalić się licznymi sukcesami.

Źródło: WCCFTech, Business Insider