NVIDIA GeForce RTX 4090 - dostarczany z kartami adapter zasilania 16-pin występuje w dwóch różnych wariantach

Jak wiemy, NVIDIA ciągle bada sprawę wadliwych adapterów zasilania dołączanych do układów GeForce RTX 4090. Z biegiem czasu w sieci pojawia się jednak coraz więcej informacji na ten temat i wydaje się, że już niebawem wszystko stanie się jasne. Krokiem milowym może okazać się najnowsze odkrycie. Jak się właśnie okazało, adaptery występują w dwóch wersjach od różnych tajwańskich producentów. Który z nich spowodował całe to zamieszanie?

Adaptery dołączane do kart RTX 4090 zostały wyprodukowane przez firmy Astron lub NTK. Choć oba przewody są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją określoną przez normę PCI-SIG, adaptery tego drugiego producenta wydają się solidniejsze - mają lepszy system zatrzaskowy i wykorzystują jeden styk sprężynowy, podczas gdy konstrukcja firmy Astron jest dwusprężynowa. Co więcej, mimo, że oba adaptery wykorzystują tę samą konstrukcję złącza („tulipan”), to jednak rozwiązanie NTK wymaga większej siły wciskania, dzięki czemu jest mniejsze ryzyko powstania luzu. Ponadto wiemy, że przewody Astron mają mniejszą trwałość i wyższą odporność, co da się ustalić przy użyciu odpowiedniego sprzętu po dziesięciu cyklach połączeń. Wygląda na to, że 16-pinowy kabel nie powinien przekraczać rezystancji powyżej 2 omów.

Póki co jest jeszcze za wcześnie by mówić wprost, że wadliwe są wyłącznie adaptery od firmy Astron. Aby to orzec, należy przeprowadzić testy na znacznie większą skalę, aczkolwiek sam Igor Wallosek przyznaje, że korzysta już wyłącznie z adapterów NTK i nie ma do nich zarzutów. Aktualnie NVIDIA zapewne czeka na wydanie kolejnej wersji adaptera, zanim przedstawi ostateczne oświadczenie w tej sprawie. Tak czy siak, rozstrzygnięcie nastąpi już niebawem. Warto na koniec dodać, że wg kilku źródeł GeForce RTX 4070 Ti otrzyma w zestawie nowy adapter zasilania 2x 8-pin na 16-pin, który tym razem raczej nie będzie pochodzić od firmy Astron. Cóż, mówi nam to wiele o całej sytuacji. Więcej danych znajdziecie na stronie Igor'sLAB.

Źródło: Igor’sLAB, VideoCardz