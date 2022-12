NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti - karta ma zostać wyceniona na 100 dolarów mniej niż pierwotny model GeForce RTX 4080 12 GB

W przyszłym tygodniu na rynku zadebiutuje karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, która początkowo miała ukazać się na rynku w listopadzie w postaci modeli GeForce RTX 4080 12 GB. Pierwotny model został wyceniony na 899 dolarów, co spotkało się z ogromną falą krytyki w stronę producenta. Z decyzji o wypuszczeniu karty ostatecznie się wycofano i poinformowano, że karta zadebiutuje w innym momencie, pod inną nazwą i bardziej realną wyceną. Według najnowszych informacji, nie powinniśmy liczyć na zauważalnie niższą cenę karty.

Według informacji jakie pojawiły się w sieci, cena MSRP nadchodzącej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti wyniesie 799 dolarów, a więc raptem 100 dolarów mniej niż pierwotny model GeForce RTX 4080 12 GB.

Według nieoficjalnych informacji jakie pojawiły się m.in. na portalach VideoCardz oraz WCCFTech, cena MSRP nadchodzącej karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti wynosić będzie dokładnie 799 dolarów. To o 11% mniej w porównaniu do pierwotnej wyceny GeForce RTX 4080 12 GB (799 USD vs 899 USD). W Polsce z całą pewnością nadal będzie mowa o kwotach przekraczających 4000 złotych, a te najbardziej rozbudowane konstrukcje niereferencyjne najpewniej dobiją do okolic 5000 złotych.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 AD104-250 AD106-350 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld 35,8 mld ? Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² 294,5 mm² ? Bloki SM 128 76 60 46 34 Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 4352 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS ? Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji ? Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji ? Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 (?) TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W 250 W 220 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W ? ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Cena MSRP 1599 USD 1199 USD 799 USD ? ? Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. ? ?

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to nic innego, jak GeForce RTX 4080 z 12 GB VRAM, który pierwotnie został zapowiedziany już we wrześniu, w momencie prezentacji architektury Ada Lovelace. Po całej historii z anulowaniem karty i przeproszeniem za niezbyt rozsądnie wyceniony układ AD104, model ten powraca teraz pod innym oznaczeniem, jednak z zachowaną specyfikacją w stosunku 1:1 względem GeForce RTX 4080 12 GB. Oficjalny debiut karty graficznej odbędzie się już 5 stycznia 2023 roku, a dzień wcześniej będziemy mogli zapoznać się z jej recenzjami. Sama prezentacja nastąpi 3 stycznia, podczas transmisji z wydarzenia GeForce Beyond. Wówczas zaprezentowana zostanie również nowa generacja mobilnych układów graficznych GeForce RTX 4000 Laptop GPU dla wydajnych notebooków.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech