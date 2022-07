NVIDIA GeForce RTX 4000 - poznaliśmy identyfikatory PCIe ID dla poszczególnych układów desktopowych oraz mobilnych

NVIDIA pomału przygotowuje się do prezentacji nowej generacji kart graficznych. Wprawdzie dokładna data premiery nadal nie jest znana (choć obecnie mówi się dopiero o czwartym kwartale tego roku, w końcu najpierw trzeba pozbyć się nadmiarowych układów GeForce RTX 3000), jednak do sieci przedostają się kolejne informacje na ich temat. Najnowsza związana jest z dodanymi identyfikatorami PCIe ID i dotyczą one przede wszystkim mobilnych odpowiedników.

Lista identyfikatorów PCIe ID wzbogaciła się o nowe pozycje, dotyczące desktopowych oraz mobilnych układów GeForce RTX 4000.

Publicznie dostępna lista identyfikatorów PCIe ID dla układów graficznych została zaktualizowana (nowe pozycje widnieją na samym końcu listy) o modele należące już do nowej generacji. Identyfikator NVIDIA_DEV_2684 odnosi się bezpośrednio do desktopowej karty NVIDIA GeForce RTX 4090, opartej na rdzeniu AD102. To kolejne potwierdzenie, że taka karta powstaje i zostanie wprowadzona do sprzedaży. Kolejne identyfikatory odnoszą się przede wszystkim do mobilnych wariantów GeForce RTX 4000.

Najmocniejsze układy mobilne nadchodzącej generacji będą miały oznaczenie GN21-X11 (NVIDIA_DEV.2717 oraz NVIDIA_DEV.2757). Obecna generacja Ampere ma identyfikatory rozpoczynające się od "GN20", dzięki czemu łatwo wywnioskować, że wprowadzone PCIe ID faktycznie odnoszą się do mobilnych układów GeForce RTX 4000. Identyfikator GN21-X11 jest odwołaniem do układów AD103 - te pojawią się w notebookach, a według wcześniejszych informacji limit energetyczny wyniesie maksymalnie 175 W. Z kolei dwa różne identyfikatory przyporządkowane dla tego samego układu graficznego AD103 mogą oznaczać, że producent szykuje dwa różne układy GPU, wykorzystujące ten sam chip ale o odmiennej liczbie aktywnych jednostek CUDA i pozostałych.

GN21-X11 is based on AD103. So I don't think it will be called RTX 4080 Mobile.

And X9, AD104, X6 AD106, X4, X2 AD107.

I told you their power comsumption beforce, but no names.

Thank you for your information. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 10, 2022

Kolejne identyfikatory zostały podzielone na poszczególne grupy: GN21-X9 (NVIDIA_DEV.2785 - AD104; NVIDIA_DEV.27A0 - GN21-X9 oraz NVIDIA_DEV.27E0 - GN21-X9), w skład której wchodzą trzy pozycje PCIe ID - jedna związana z desktopową kartą GeForce opartą na układzie AD104 (potencjalnie GeForce RTX 4070) oraz dwie związane z mobilnym AD104 (GN21-X9). Oznaczenia "A0" oraz "E0" mogą dotyczyć np. różnych wersji inżynieryjnych, ale o dokładnie takiej samej konfiguracji rdzenia AD104. Później mamy dwa identyfikatory dla mobilnego AD106: GN21-X6 (GeForce RTX 4060 Laptop GPU) oraz cztery identyfikatory dla układu AD107: 2x GN21-X4 (GeForce RTX 4050 Ti Laptop GPU) oraz 2x GN21-X2 (GeForce RTX 4050 Laptop GPU). Oczywiście poszczególne identyfikatory niewiele obecnie mówią na temat specyfikacji, ale potwierdzają, że NVIDIA planuje szereg różnych układów GPU dla różnych urządzeń mobilnych.

Identyfikator Potencjalne oznaczenie NVIDIA_DEV.2684 NVIDIA GeForce RTX 4090 (AD102) / Desktop NVIDIA_DEV.2717, NVIDIA DEV.2757 NVIDIA GN21-X11 (AD103) / Laptop NVIDIA_DEV.2785 NVIDIA AD104 / Desktop NVIDIA_DEV.27A0, NVIDIA.DEV_27E0 NVIDIA GN21-X9 (AD104) / Laptop NVIDIA_DEV.2820, NVIDIA_DEV.2860 NVIDIA GN21-X6 (AD106) / Laptop NVIDIA_DEV.28A0, NVIDIA_DEV.28E0 NVIDIA GN21-X4 (AD107) / Laptop NVIDIA_DEV.28A1, NVIDIA_DEV.28E1 NVIDIA GN21-X2 (AD107) / Laptop

Źródło: VideoCardz, Twitter @harukaze5719