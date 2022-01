NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - Nadciąga trzecia wersja karty graficznej z średniego segmentu, tym razem z rdzeniem GA103

Chociaż w sklepach kart graficznych nadal jest niewiele, a pojedyncze dostępne modele mają szalenie wysokie ceny to portfolio AMD i NVIDII w obecnej generacji jest rozbudowane. Teoretycznie do wyboru są jednostki z niskiego, średniego i wysokiego segmentu wydajności. Chwilę temu zapowiadane były najtańsze, najbardziej podstawowe układy GeForce RTX 3050 oraz Radeon RX 6500 XT skierowane do fanów grania w rozdzielczości Full HD. Wygląda jednak na to, że Zieloni planują również wypuścić po raz trzeci model GeForce RTX 3060 Ti. Względem (teoretycznie) dostępnych do tej pory kart graficznych do czynienia będziemy mieli z innym, zupełnie nowym rdzeniem. Rodzi się pytanie jak wpłynie to na wydajność i temperatury?

Serwis VideoCardz namierzył w sterownikach NVIDIA Studio w wersji 511.09 opublikowanych 4 stycznia 2022 roku ID "nowej" karty graficznej. Mowa o modelu... GeForce RTX 3060 Ti, czyli jednostce z końcówki 2020 roku! Co więcej była już ona odświeżana o wariant LHR, czyli o gorszej wydajności w kopaniu kryptowalut. Mimo to dostępność tego modelu w sklepach do tej pory jest bardzo, bardzo niska. Część partnerów Zielonych mówi wprost, że nie otrzymała dostaw tego SKU od wielu miesięcy. Powód? Korzystanie z rdzenia NVIDIA GA104(-200), czyli tego samego GPU używanego w GeForce RTX 3070 (GA104-300). NVIDIA najwyraźniej wolała się skupić na wyżej pozycjonowanej karcie graficznej, która z pewnością przynosi większy zysk.

Jednak już niedługo GeForce RTX 3060 Ti może być lepiej dostępny w sklepach. Oczywiście nie ma co spodziewać się cudów, ale nie będzie to już produkt widmo. Nowy wariant doczeka się bowiem rdzenia NVIDIA GA103-200 w 8 nm od Samsunga, a więc nie będzie zależy od produkcji GeForce RTX 3070. Specyfikacja układu ma pozostać podobno bez zmian - przynajmniej gdy mowa o jednostkach SP, TMU, ROP i Tensor; zegarach oraz pamięci VRAM. Pytanie jak będzie wyglądać pobór mocy, osiągane temperatury oraz ewentualna możliwość podkręcania?

GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti (Stara) GeForce RTX 3060 Ti (Nowa) Rdzeń NVIDIA GA104-300 NVIDIA GA104-200 NVIDIA GA103-200 Wielkość rdzenia 392 mm2 392 mm2 ? Litografia 8 nm 8 nm 8 nm Jednostki SP 5888 4864 4864 Jednostki TMU 184 152 152 Jednostki ROP 96 80 80 Jednostki RT 46 38 ? Jednostki Tensor 184 152 152 Taktowanie bazowe 1500 MHz 1410 MHz 1410 MHz Taktowanie boost 1730 MHz 1665 MHz 1665 MHz TGP 220 W 200 W ? Data premiery Październik 2020 Grudzień 2020 ?

