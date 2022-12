Nowy gameplay z gry Hogwarts Legacy pokazuje bogactwo świata, sporo eksploracji i walki... oraz niestabilnej płynności

Wczoraj informowaliśmy o kolejnym opóźnieniu gry Dziedzictwo Hogwartu (Hogwarts Legacy w oryginalnym języku), ale tym razem tylko na starą generację konsol w postaci PlayStation 4 oraz Xbox One. Tytuł studia Avalanche Software pojawi się na tych urządzeniach w kwietniu 2023 roku. Tymczasem już 10 lutego zagramy na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Developerzy z Avalanche Software zaprezentowali kolejny obszerny gameplay. Tym razem mowa o 35 minutach eksploracji, walki oraz przebywania w tajemniczym Pokoju Życzeń.

Studio Avalanche Software zaprezentowało blisko 35-minutowy gameplay z gry Dziedzictwo Hogwartu. Tym razem zaprezentowano trochę eksploracji, walki oraz przechadzkach po Pokoju Życzeń, w którym będziemy mogli nawet dbać o znalezione magiczne stworzenia.

Kolejny materiał z gry Dziedzictwo Hogwartu skupia się przede wszystkim na eksploracji, walce oraz prezentacji Pokoju Życzeń. Gameplay pochodzi z konsoli PlayStation 5 i widać tutaj bogaty i szczegółowy świat, z dość wysoką oprawą graficzną na czele. Część z eksploracją wykorzystano nie tylko do pieszych wędrówek, ale również prezentacji latania na miotle, jeździe na Hipogryfie oraz na Testralu. Oprócz wysokiej szczegółowości obrazu, w oczy rzuca się jednak także niestabilny framerate - tytuł pokazano w trybie jakości obrazu, gdzie docelowo dostaniemy 30 FPS, jednak podczas przemierzania terenów wokół Hogwartu można zobaczyć, że animacja bardzo często spada poniżej tej wartości. Podobny problem występował już wcześniej i wygląda na to, że gra również na premierę będzie się borykać z niestabilnym klatakżem, przynajmniej na konsoli PlayStation 5 skąd pochodzi prezentacja.

W trakcie pokazu zaprezentowano również trochę walki z wykorzystaniem zaklęć - gracz do dyspozycji otrzyma panel z czterema wprowadzonymi zaklęciami, do których dostęp będzie natychmiastowy. W ostatniej części pokazu skupiono się na prezentacji Pokoju Życzeń. Z uniwersum Harry'ego Pottera wiemy, że miejsce to (z oryg. The Room of Requirements) ujawnia się najbardziej potrzebującym osobom, a w środku znajdziemy wszystko to, czego sobie w danej chwili zażyczymy. Podczas prezentacji pokazano, że w Pokoju Życzeń będziemy mogli trzymać również znalezione magiczne zwierzęta, będące w potrzebie (skojarzenia z Fantastycznymi Zwierzętami oraz Newtem Scamanderem narzucają się same). Gra prezentuje się ogólnie całkiem nieźle, ale nie brakuje wciąż obaw, że w dużej mierze świat Hogwartu będzie pusty i pozbawiony ciekawych aktywności. Za dwa miesiące przekonamy się, czy warto wsiąknąć w magiczny świat wykreowany przez studio Avalanche Software.

Źródło: Avalanche Software