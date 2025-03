Nowe smartfony z serii Infinix HOT 50 już dostępne. Sprawdź, czy warto się nimi zainteresować

Infinix to marka podległa pod przedsiębiorstwo Transsion (tak samo jak Itel i Tecno), która zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą smartfonów - od przeszło dwóch lat także w Polsce. W skład jej oferty wchodzą modele z różnych półek cenowych, choć wyróżniającym elementem są tutaj niskie ceny. Na polski rynek wkroczyła właśnie nowa seria HOT 50, do której należą trzy warianty. Co najistotniejsze, żaden z nich nie kosztuje więcej niż 1000 zł.

Seria Infinix HOT 50 zadebiutowała na polskim rynku. Możemy liczyć na trzy modele, które są relatywnie tanie, natomiast w analogicznych cenach uda nam się znaleźć lepiej wyposażone smartfony.

Wszystkie nowości od marki Infinix zawierają w zestawie dodatkowo ładowarkę, przewód USB, etui, a także słuchawki, co nie zdarza się dziś zbyt często. Ponadto w autoryzowanym sklepie tego producenta trwa właśnie promocja, dzięki której możemy nabyć wiele akcesoriów w niższych cenach (mowa o powerbankach, słuchawkach, czy też smartwatchach). Co do samych smartfonów - na rynku można znaleźć dziś lepiej wyposażone modele, które oferowane są nawet w niższych cenach. Ciekawą alternatywą dla odsłony Infinix HOT 50i jest motorola moto g24 power. Można ją nabyć już za 549 zł, a zapewni nam dwukrotnie więcej pamięci RAM i tej na dane, a także baterię o pojemności 6000 mAh, która wspiera 30 W ładowanie.

Infinix HOT 50i Infinix HOT 50 Infinix HOT 50 Pro Procesor MediaTek Helio G81

2 x 2,0 GHz Cortex-A75

6 x 1,7 GHz Cortex-A55 MediaTek Helio G100

2 x 2,2 GHz Cortex-A76

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G52 MC2 Mali G57 MC2 Pamięć RAM 4 GB LPDDR4X 6 lub 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB

(eMMC 5.1 lub UFS 2.1) 128 lub 256 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,7" 1600 x 720 px, IPS a-Si, 120 Hz, 500 nitów 6,78" 2480 x 1080 px, IPS, 120 Hz, 800 nitów 6,78 " 2436 x 1080 px, AMOLED, 120 Hz, 520 nitów Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, 4G (LTE), GPS Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, 4G (LTE), GPS Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, 4G LTE, GPS Norma odporności IP54 Porty, złącza i sloty USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Aparaty tylne 48 MP (f/1,79, 1/2") 50 MP (f/1.6) 2 MP (f/2.4)

50 MP (f/1.6, 1/2.8") Aparat przedni 8 MP (f/2.0) Akumulator 5000 mAh / 18 W 5000 mAh / 33 W Wymiary 165,7 x 77,1 x 8,1 mm 167,88 × 75,63 × 7,7 mm 166,9 x 76,4 x 7,4 mm Waga 184 g 187 g 190 g System operacyjny Android 14 (XOS 14.5) Cena 4/128 GB - 599,99 zł 8/128 GB - 749,99 zł

6/256 GB - 799,99 zł 8/128 GB - 899,99 zł

8/256 GB - 999,99 zł

Należy również przypomnieć, że procesor MediaTek Helio G100 obecny w smartfonie Infinix HOT 50 oraz HOT 50 Pro, to tak naprawdę MediaTek Helio G99 (różnice w specyfikacji praktycznie nie występują). W kwocie do tysiąca złotych warto wspomnieć o modelu motorola moto g54 power edition (MediaTek Dimensity 7020, 12/256 GB, 6000 mAh/33 W, IPS 120 Hz - obecnie 749 zł), a także motorola moto g84 5G (Qualcomm Snapdragon 695 5G, 12/256GB, 5000 mAh/33W, pOLED 120 Hz - 879 zł). Polecane urządzenia w tych i innych półkach cenowych znajdziemy pod tym adresem. Natomiast zakupu nowości od marki Infinix możemy dokonać tutaj.

Źródło: Infinix