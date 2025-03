Infinix ZERO 40 5G - premiera smartfona stworzonego we współpracy z GoPro, JBL i WGSN. Ładny design i dobra specyfikacja

Smartfony od Infinix stają się w naszym kraju coraz popularniejsze i nie powinny dziwić coraz większe ambicje tej marki. W jej ofercie znajdziemy głównie m.in. hitowe modele z niższych półek cenowych, ale niewykluczone, że lada moment zaczniemy ją kojarzyć także ze znacznie bardziej zaawansowanych urządzeń. Zaprezentowano właśnie smartfona ZERO 40 5G, który przez producenta określany jest nawet mianem flagowca.

Infinix ZERO 40 5G wyróżnia się procesorem Dimensity 8200-Ultimate, obiecującym zestawem aparatów, atrakcyjnym designem i kilkoma ciekawymi funkcjami. Niestety, nie podano jeszcze ceny ani daty dostępności urządzenia.

Smartfon jest wyposażony w zakrzywiony 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED chroniony szkłem Corning Gorilla Glass w nieokreślonej wersji. Całość zasilana jest przez procesor MediaTek Dimensity 8200-Ultimate. Producent zadbał o całkiem solidne aparaty. Na pleckach mamy imponujący zestaw 108 MP (główny) + 50 MP (ultraszerokokątny) wspierany dodatkowym "oczkiem" do zdjęć portretowych. Poza tym na pokładzie znalazło się miejsce dla przedniej kamerki 50 MP i akumulatora 5000 mAh wspierającego ładowanie 45 W i ładowanie indukcyjne o mocy 20 W. Infinix wspomina również, że ZERO 40 5G obsługuje liczne funkcje AI, m.in. poprawiające i optymalizujące jakość obrazu i dźwięku, oraz, jako jeden z pierwszych smartfonów, jest zintegrowany z Google Gemini.

Infinix ZERO 40 5G Ekran 6,78-cala AMOLED 144 Hz

2436 x 1080 pikseli (zakrzywiony) Procesor MediaTek Dimensity 8200-Ultimate Pamięć RAM 12 GB Pamięć wewnętrzna 256 / 512 GB Aparat główny 108 MP z OIS - główny

50 MP, 120˚ - ultraszerokokątny

2 MP - czujnik głębi Aparat przedni 50 MP Akumulator 5000 mAh, ładowanie 45 W + Qi 20 W Inne integracja z Google Gemini, trzy mikrofony System Android 14 z XOS Wymiary i waga 164,3 x 74,8 x 7,9 mm, 195 g Cena ?

Warto dodać, że Infinix ZERO 40 5G to smarfton, który powstał we współpracy z GoPro, dzięki czemu użytkownicy mogą z niego korzystać jak z monitora GoPro i regulować nagrania w czasie rzeczywistym. Do zaprojektowania wyglądu urządzenia przyczyniła się natomiast współpraca z WGSN (Worth Global Style Network), globalnym liderem prognozowania trendów. Bazą dla określenia kolorystyki smartfona był "Raport trendów kolorystycznych smartfonów 2025", który ma łączyć głęboki wgląd WGSN w zachowania konsumentów na całym świecie z doświadczeniem Infinix w zakresie innowacji technologicznych. Producent chwali się również współpracą z JBL, która powinna zwiastować zaawansowane opcje audio i porządne głośniki stereo na pokładzie. Niestety, nie podano jeszcze ceny ani daty dostępności urządzenia. Wkrótce jednak mają zostać przekazane wszystkie szczegóły.

Źródło: Infinix