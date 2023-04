Nowe projektory 4K BenQ TK860i i W2710i wyświetlające obraz w rozmiarze do 150 cali z technologią HDR-PRO

BenQ to firma, która od lat zajmuje się sprzętem audiowizualnym najwyższej jakości. W tym roku, a właściwie już w maju przedsiębiorstwo ma zaprezentować nowe projektory TK860i oraz W2710i. Produkty mają się charakteryzować wysoką jakością wyświetlanego obrazu do nawet 150 cali. Natomiast liczne funkcje dostosowywania wyświetlania umożliwią nam użycie tych projektorów praktycznie w każdej przestrzeni i o dowolnym czasie.

BenQ ma zaprezentować już w maju dwa projektory 4K: TK860i i W2710i. Produkty mają nam zapewnić aż 150-calowy obraz z funkcją HDR-PRO. BenQ wyposażyło swoje produkty w system smart AndroidTV i wysokiej klasy 5-watowe głośniki komorowe z "hollywoodzkim" equalizerem.

Projektor BenQ TK860i ma jasność do 3300 lumenów, a wyświetlany obraz pokrywa 98% przestrzeni kolorów Rec .709. Urządzenie wykorzystuje technologię BenQ HDR-PRO dla zwiększenia kontrastu i obsługuje standard HDR10+. Na pokładzie znajdziemy również wysokiej klasy wbudowany system głośników komorowych 2.1, który możemy dostosować dzięki "hollywoodzkiemu" equalizerowi. Produkt obsługuje wyświetlanie filmów w 24 kl/s, przy podobnych założeniach jak tryb Filmmaker w telewizorach. Mamy też opcję o odwrotnym działaniu. Tryb Motion Enhancer zapewnia nam za to 36 dodatkowych i interpolowanych klatek, których celem jest wyostrzyć i upłynnić oglądany materiał video. Całość działa pod kontrolą systemu Android TV, dzięki któremu jesteśmy w stanie przesłać na rzutnik dowolny obraz za pomocą funkcji Google Chromecast. Google Asystent również jest w pełni wspierany.

Projektor BenQ W2710i to słabszy model o jasności sięgającej jedynie 2200 lumenów, a generowany obraz pokrywa 95% palety DCI-P3 i 100% gamy kolorów Rec. 709. Oba produkty zapewnią nam obraz o wielkości do 150 cali w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) przy wykorzystaniu technologii BenQ do zapewnienia regulacji temperatury barwowej. Dzięki różnym poziomom kontroli balansu bieli oraz jasności, mamy możliwość oglądania w praktycznie każdych warunkach. Do dyspozycji oddano nam również regulacje pionowego przesunięcia obiektywu aż do 10% bez utraty rozdzielczości obrazu oraz system przeciwdziałania efektowi trapezu, który pojawia się gdy ustawimy projektor pod kątem. Na tyle urządzeń znajdziemy takie złącza jak: trzy złącza HDMI 2.0b (HDCP 2.2), optyczne wyjście dźwięku SPDIF, wyjście dźwięku JACK 3,5 mm, jedno złącze USB przeznaczone do odczytu danych i drugie złącze USB do ładowania urządzeń peryferyjnych. Oba modele BenQ W2710i oraz BenQ TK860i wyceniono na 1799 euro, czyli okolice 8335 zł z wliczonym europejskim podatkiem VAT.

Źródło: BenQ