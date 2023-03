Viewsonic X1-4K oraz X2-4K - pierwsze na świecie projektory zaprojektowane specjalnie pod konsole Xbox

Tajwańsko-amerykańska firma ViewSonic specjalizuje się w produkowaniu elektroniki związanej z wyświetlaniem obrazu. Mamy więc do czynienia z wyświetlaczami LCD, tablicami interaktywnymi (IWB) czy też projektorami. Jeśli mowa o tych ostatnich, to ViewSonic może się pochwalić swoją innowacyjnością choćby w tym aspekcie, że ich nowe projektory, jako pierwsze uzyskały certyfikat TÜV SÜD "Low Blue Light". Jednak X1-4K oraz X2-4K wyróżniają się czymś jeszcze.

Firma ViewSonic zaprezentowała dwa nowe projektory - X1-4K oraz X2-4K. Jako jedne z pierwszych na świecie są specjalnie przystosowane do obsługi konsol Xbox. Zapewniają wysoki poziom odświeżania oraz niski "Input Lag".

Nowe projektory od samego początku są prezentowane jako "Designed for Xbox". Już sam ich wygląd mocno nawiązuje do konsol Microsoftu. Mamy bowiem do czynienia z czarną konstrukcją oraz zielonymi akcentami. Wyróżniające je cechy to przede wszystkim wysoka jasność (2900 lumenów) oraz opóźnienie wynoszące tylko 4,2 ms. Producent deklaruje żywotność na poziomie 30 tysięcy godzin, więc również w tej kwestii jest całkiem przyzwoicie. Przydatną funkcją jest kompatybilność projektorów z CEC konsol. Oznacza to, że gdy włączymy Xboxa, jednocześnie włączy się również podłączony pod niego sprzęt. Natomiast po wpięciu konsoli pod port HDMI 2, projektor włączy specjalny tryb gry, w którym to obraz będzie miał bardziej wzmocnione kolory. Oczywiście jak na projektory dla graczy przystało, możemy liczyć tutaj na rozdzielczość 4K oraz dwa 6-watowe głośniki Harman Kardon.

ViewSonic X1-4K ViewSonic X2-4K Natywna rozdzielczość 3840x2160 px 3840x2160 px Jasność 2900 Lumenów 2150 ANSI Lumenów

2900 Lumenów Współczynnik kontrastu 3000000:1 3000000:1 Typ źródła światła LED LED Żywotność 30 tys. godzin 30 tys. godzin Obiektyw F=2,48 - 2,78 / f=16,89 - 21,87 mm F=2,53 - 2,73 / f=10,20 - 12,25 mm Odległość projektora od płaszczyzny 1.53 m - 4.98 m 0.92 m - 2.2 m Rozmiar wyświetlanego obrazu 60" - 150" 60" - 120" Zoom optyczny / cyfrowy 1.3x / 0.8x - 2.0x 1.2x / 0.8x - 2.0x Opóźnienie 4,2 ms 4,2 ms Częstotliwość odświeżania 23 - 240 Hz 23 - 240 Hz Złącza 2 x HDMI 2.0 / HDCP 1.4/2.2

USB-C 5V/1A

USB-A 2.0 5V/1A

Jack 3,5 mm 2 x HDMI 2.0 / HDCP 1.4/2.2

USB-C 5V/1A

USB-A 2.0 5V/1A

Jack 3,5 mm Łączność Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 Głośniki 2 x 6 W

Harman Kardon 2 x 6 W

Harman Kardon Pobór mocy 0,5 W / 236 W 0,5 W / 236 W Waga 3,6 kg 3,6 kg Wymiary 355 x 244 x 121 mm 355 x 251 x 121mm

Przechodząc do różnic obu urządzeń: X1-4K jest przeznaczony głównie do umieszczenia go na suficie z uwagi na swój standardowy współczynnik rzutu. Może on bowiem wyświetlać obraz z odległości od 1,53 do 4,98 m. Z kolei X2-4K charakteryzuje się krótkim rzutem, więc idealnie się sprawdzi przy projekcji obrazu z bliskiej odległości. 100" osiągalne jest już przy odległości wynoszącej raptem 1,5 m. Można jeszcze wspomnieć, że przy tych sprzętach nie musimy się martwić o pozycjonowanie, ponieważ możemy ustawienia zarówno pionowej, jak i poziomej geometrii obrazu oraz czterech narożników. Projektory powinny trafić do sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Cen jeszcze nie znamy, choć w internecie można znaleźć obydwa sprzęty, które kosztują odpowiednio 7,999 zł oraz 8 362,77 zł. Nie są to jednak oficjalne kwoty, więc nie dają pełnego obrazu ceny, jaką przyjdzie nam ostatecznie zapłacić.

Źródło: ViewSonic