Nowe laptopy Dell Alienware Area 51m R2 oraz Alienware m17 R3

Kilkanaście dni temu Dell przygotował krótką informację, z której można było wywnioskować, iż 13 maja zostaną zaprezentowane odświeżone notebooki z gamingowej linii Alienware. Dzisiaj producent oficjalnie potwierdził trzy nowe przenośne komputery dla graczy. Flagowy Dell Alienware Area 51m R2, który od teraz będzie bazował na procesorach Intel Comet Lake-S oraz smuklejsze laptopy Dell Alienware m15 R3 oraz Alienware m17 R3, które będą wykorzystywać procesory 10 generacji Intel Comet Lake-H oraz karty NVIDIA GeForce RTX 20x0 SUPER. Nie zabraknie ponadto nowych wersji tańszych laptopów Dell G5 (2020) oraz Dell G5 SE (2020) - ten drugi będzie wykorzystywał procesory AMD Ryzen serii 4000 włącznie z topowym, 8-rdzeniowym AMD Ryzen 9 4900H. Będzie to pierwszy notebook z najwydajniejszym APU Renoir.

Dell ujawnił szczegóły dotyczące trzech notebooków gamingowych marki Alienware - mowa o Alienware Area 51m R2, Alienware m15 R3 oraz Alienware m17 R3. Laptopy będą wykorzystywały procesory Intel Comet Lake-H oraz karty graficzne NVIDIA GeForce oraz AMD Radeon.

Dell Alienware Area 51m R2 pod względem wyglądu nie różni się od swojego poprzednika. Zmiany przejdą podzespoły, bowiem desktopowe układy Intel 9 generacji (Coffee Lake Refresh) zostaną zastąpione przez nowe jednostki Intel Core 10 generacji Comet Lake-S. Do dyspozycji zostaną oddane 8-rdzeniowe i 16-wątkowe procesory Intel Core i7-10700 oraz Intel Core i7-10700K, a także 10-rdzeniowe i 20-wątkowe układy Intel Core i9-10900 oraz Intel Core i9-10900K. Procesory zostaną umieszczone w gnieździe LGA 1200 i najpewniej w przyszłości będzie możliwość wymiany na układy Intel Rocket Lake-S.

Pewną niespodzianką jest obecność karty graficznej AMD Radeon RX 5700M w jednym z wariantów nowego Alienware Area 51m R2. Karta bazująca na rdzeniu NAVI 10 z 36 blokami Compute Units oraz 8 GB pamięci VRAM GDDR6 powinna być konkurentem dla mobilnych układów NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 2070. W przypadku NVIDII otrzymamy z kolei następujące GPU: GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER. Procesor będzie wspomagany przez maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz lub 3200 MHz. Pozostała część specyfikacji znajduje się w poniższej tabeli. Dostępność Dell Alienware Area 51m R2 spodziewana jest od 9 czerwca (w USA, nie wiemy czy w Europie także) w cenie od 3049,99 dolarów.

Specyfikacja Dell Alienware Area 51m R2 Procesor Intel Core i7-10700 (8C/16T)

Intel Core i7-10700K (8C/16T)

Intel Core i9-10900 (10C/20T)

Intel Core i9-10900K (10C/20T) Pamięć RAM Do 64 GB DDR4 2933 MHz lub 3200 MHz Karta graficzna AMD Radeon RX 5700M

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Dyski 1x SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 do 2 TB

1x SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 do 2 TB (RAID 0)

1x slot 2,5" z dyskiem 1 TB HDD 7200 RPM Matryca 17,3" IPS Full HD (NO G-SYNC), 100% sRGB, 144 Hz 9 ms

17,3" IPS Full HD (G-SYNC), 100% sRGB, 144 Hz 9 ms

17,3" IPS Full HD (NO G-SYNC), 100% sRGB, 300 Hz 3 ms

17,3" IPS Ultra HD 4K (NO G-SYNC), 100% Adobe RGB, 60 Hz 25 ms Złącza 1x Thunderbolt 3

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbps

1x Alienware Graphics Amplifier Port (eGPU)

Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, MMC

Czytnik kart pamięci microSD UHS-II HD312

2x audio jack 3,5 mm

Blokada Kensington Lock Akumulator Litowo-jonowy, 90 Wh Waga 4,7 kg Zasilacz (konfiguracje) 180 W + 180 W

180 W + 240 W

180 W + 330 W

240 W + 330 W Cena Od 3049,99 dolarów

Odświeżone zostaną także notebooki Dell Alienware m15 R3 oraz Alienware m17 R3. W obu przypadkach otrzymamy procesory Intel Comet Lake-H: 4-rdzeniowy i 8-wątkowy Intel Core i5-10300H, 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Intel Core i7-10750H bądź 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Intel Core i9-10980HK. Bardzo rozbudowane będą możliwości w kwestii wyboru GPU, bowiem zarówno 15- jak i 17-calowa wersja będą wykorzystać układy NVIDII z rodziny Turing jak również rodzynka w postaci AMD Radeon RX 5500M. Oprócz tego sprzęty otrzymają obsługę maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz oraz możliwość montażu maksymalnie dwóch dysków SSD PCIe x4 Gen.3 o pojemności łącznej do 4 TB (w RAID 0). Zarówno Dell Alienware m15 R3 jak również Alienware m17 R3 trafią do sprzedaży już 21 maja. Cena 15-calowej wersji wynosi co najmniej 1500 dolarów, podczas gdy 17" wariantu - od 1550 dolarów.

Specyfikacja Dell Alienware m15 R3 Dell Alienware m17 R3 Procesor Intel Core i5-10300H (4C/8T)

Intel Core i7-10750H (6C/12T)

Intel Core i9-10980HK (8C/16T) Intel Core i5-10300H (4C/8T)

Intel Core i7-10750H (6C/12T)

Intel Core i9-10980HK (8C/16T) Pamięć RAM Do 32 GB DDR4 2666 MHz Do 32 GB DDR4 2666 MHz Karta graficzna AMD Radeon RX 5500M

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q AMD Radeon RX 5500M

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Dyski 2x SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 w konfiguracji max. 4 TB w RAID 0 2x SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 w konfiguracji max. 4 TB w RAID 0 Matryca 15,6" IPS Full HD (NO G-SYNC), 100% sRGB, 144 Hz 7 ms

15,6" IPS Full HD (G-SYNC), 100% sRGB, 144 Hz 7 ms

15,6" IPS Full HD (NO G-SYNC), 100% sRGB, 300 Hz 3 ms

15,6" OLED Ultra HD 4K (NO G-SYNC), 100% Adobe RGB, 60 Hz 17,3" IPS Full HD (NO G-SYNC), 100% sRGB, 144 Hz 9 ms

17,3" IPS Full HD (G-SYNC), 100% sRGB, 144 Hz 9 ms

17,3" IPS Full HD (NO G-SYNC), 100% sRGB, 300 Hz 3 ms

17,3" IPS Ultra HD 4K (NO G-SYNC), 100% Adobe RGB, 60 Hz 25 ms Złącza 1x Thunderbolt 3

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbps

1x Alienware Graphics Amplifier

Czytnik kart pamięci microSD

1x audio jack 3,5 mm

Blokada Kensington Lock 1x Thunderbolt 3

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbps

1x Alienware Graphics Amplifier

Czytnik kart pamięci microSD

1x audio jack 3,5 mm

Blokada Kensington Lock Akumulator Litowo-jonowy 56 Wh

Litowo-jonowy 86 Wh Litowo-jonowy 56 Wh

Litowo-jonowy 86 Wh Waga 2,5 kg 2,97 kg Cena Od 1500 dolarów Od 1550 dolarów

Dell poinformował także o finalnej specyfikacji tańszych laptopów Dell G5 15 (2020) oraz Dell G5 SE (2020). Pierwszy będzie bazował na procesorach Intel Comet Lake-H oraz kartach NVIDIA GeForce, drugi natomiast jest konfiguracją na wyłączność AMD, gdzie pojawią się APU Renoir oraz karta AMD Radeon RX 5600M. Będzie to także pierwszy laptop z możliwością wyboru topowego procesora AMD Ryzen 9 4900H. Producent obiecuje nie tylko odświeżony wygląd urządzeń, ale także bardziej rozbudowany i lepiej działający układ chłodzenia. Co ciekawe, Dell G5 SE (2020) będzie pierwszym modelem z aktywną funkcją AMD SmartShift, w której część budżetu energetycznego może być kierowana albo do APU albo do GPU w zależności od potrzeb. Oba modele Dell G5 trafią do sprzedaży 21 maja, jednak w tym wypadku ceny nie zostały jeszcze podane.

Specyfikacja Dell G15 15 (2020) Dell G15 SE 15 (2020) Procesor Intel Core i5-10300H (4C/8T)

Intel Core i7-10750H (6C/12T) AMD Ryzen 5 4600H (6C/12T)

AMD Ryzen 7 4800H (8C/16T)

AMD Ryzen 9 4900H (8C/16T) Pamięć RAM Do 16 GB DDR4 2933 MHz Do 16 GB DDR4 3200 MHz Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 G6

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q AMD Radeon RX 5600M

Aktywna funkcja AMD SmartShift Dyski 1x SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 do 1 TB

1x slot 2,5" na SSD/HDD 1x SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 do 1 TB

1x slot 2,5" na SSD/HDD Matryca 15,6" IPS Full HD, 60 Hz, 300 nitów

15,6" IPS Full HD, 144 Hz, 300 nitów

15,6" IPS Full HD, 300 Hz, 300 nitów 15,6" IPS Full HD, 60 Hz, 220 nitów

15,6" IPS Full HD, 144 Hz, 300 nitów Złącza 1x Thunderbolt 3 (bez GTX 1650/1650 Ti)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 2.0

1x HDMI 2.0

1x mini DisplayPort

Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, MMC

1x audio jack 3,5 mm

Blokada Kensington Lock 1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 2.0

1x HDMI 2.0

1x mini DisplayPort

Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, MMC

1x audio jack 3,5 mm

Blokada Kensington Lock Akumulator Litowo-jonowy, 51 Wh

Litowo-jonowy, 68 Wh Litowo-jonowy, 51 Wh

Litowo-jonowy, 68 Wh Waga 2,34 kg 2,5 kg Cena Od 829,99 dolarów ?

Źródło: Dell