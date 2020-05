Nowe informacje o AMD APU Cézanne, Rebrandt oraz Van Gogh

W tym roku zadebiutowały już nowe procesory APU AMD Renoir dla segmentu mobilnego, z kolei desktopowe jednostki zostaną oficjalnie zaprezentowane 16 czerwca, z kolei 7 lipca trafią one do sprzedaży. Zastanawiamy się już pomału jakie zmiany przyniosą następne generacje APU, które pojawią się w 2021 roku oraz 2022 roku. AMD w tym roku choćby w segmencie mobilnym dokonało dużego skoku wydajności w porównaniu do pierwszych generacji Zen (Raven Ridge) oraz Zen+ (Picasso), niemniej jednak firma w dalszym ciągu musi walczyć, jako że Intel z pewnością łatwo nie odda rynku laptopów. Od jakiegoś czasu dostawaliśmy sygnały, że następna generacja APU będzie określona nazwą Cézanne zostanie wprowadzona w 2021 roku. W sieci pojawiły się nowe informacje na tej rodziny APU, a także Rebrandt oraz Van Gogh.

Według nowych informacji, następna generacja APU AMD Cézanne będzie ostatnią wykorzystującą zintegrowane układy graficzne Vega. Dopiero następna generacja - Rebrandt - przyniesie dużo dalej idące zmiany.

W sieci pojawiło się kilka nowych informacji na temat przyszłych planów AMD dotyczących procesorów APU. Oczywiście nie są one obecnie potwierdzone, o czym warto pamiętać. Nowe doniesienia dotyczą planów AMD na lata 2021-2022 i dotyczą łącznie trzech generacji APU. Na przyszły rok planowana jest premiera procesorów z linii Cézanne - jeśli doniesienia się potwierdzą, to będzie to ostatnia generacja wykorzystująca zintegrowane układy graficzne bazujące na architekturze Vega. Wcześniej były plany, by przyszłoroczne APU przestawiło się na architekturę RDNA 2, jednak najwyraźniej plany te uległy zmianie. Nie zmieni się natomiast architektura CPU - w tym wypadku Cézanne ma oferować rdzenie Zen 3. Będzie to także ostatnia generacja wykorzystująca obecną podstawkę AM4.

Większe plany spodziewane są na 2022 rok, gdy rzekomo zadebiutują dwie serie APU - Rebrandt oraz Van Gogh. Pierwsza zostanie przystosowana zarówno do desktopów (podstawka AM5) jak również laptopów, podczas gdy Van Gogh ma być dużo bardziej energooszczędną linią (z TDP nie przekraczającym 9 W), będącą konkurencją dla procesorów Intela z serii Y. Zarówno APU Rebrandt jak również Van Gogh mają być połączeniem architektur Zen 3 (lub Zen 3 Refresh, jeśli taka linia się pojawi) oraz RDNA. Jednostki APU Rebrandt oraz Van Gogh mają wspierać m.in. pamięci DDR5 oraz LPDDR5, a ponadto mają być kompatybilne z USB 4 oraz mają wspierać maksymalnie dwa urządzenia zgodne z interfejsem PCIe 4.0.

Źródło: VideoCardz