Nowe akcesoria Genesis dla kontrolerów Sony DualSense i Dual Sense Edge oraz dla gogli VR. Dobra funkcjonalność i ceny

Marka Genesis znana jest z produkcji urządzeń dla graczy, choć tym razem wprowadza nowe akcesoria, które skierowane są na konsolową scenę. Mowa bowiem o ładowarce z systemem Drop & Charge dla kontrolerów z rodziny Sony PlayStation 5, a także przewodach dla gogli VR, takich jak Meta Quest 3. W obu przypadkach mówimy o całkiem przyzwoicie wycenionych akcesoriach, które są już dostępne do kupienia zarówno na stronie producenta, jak i w kilku innych sklepach.

Firma Genesis wprowadziła do sprzedaży akcesoria, które przeznaczone są dla kontrolerów z rodziny Sony PlayStation 5 oraz gogli VR. Nowości są całkiem dobrze wycenione i mogą się przydać wielu użytkownikom.

Pierwsza nowość to wspomniana ładowarka, która zasadniczo jest stacją ładującą dla kontrolerów Sony DualSense i DualSense Edge. Występuje w dwóch wersjach: dla konsoli Sony PlayStation 5 lub PlayStation 5 Slim - analogicznie modele Genesis TIN 300 i TIN 305. Mamy do czynienia ze składaną konstrukcją, która prezentuje się całkiem elegancko i współgra z wyglądem samego urządzenia. Wystarczy umieścić w niej kontroler, a proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Zakupu obu wariantów można dokonać we wspomnianym sklepie producenta, z kolei cena wynosi w tym wypadku 49,99 zł.

Genesis TIN 300 Genesis TIN 305 Platforma Sony PlayStation 5 Sony PlayStation 5 Slim Wersja USB 2.0 Wymiary 100 x 100 x 30 mm Cena 49,99 zł

Dzisiejsze gogle VR możemy podpiąć przewodem USB do komputera, aby przesyłać z niego obraz. Oczywiście w tym przypadku nie obejdzie się bez przewodów, które mają odpowiednią długość, a przy tym zapewniają wymagane parametry. Na tym polu Genesis oferuje cztery modele w dwóch długościach - 300 i 500 mm. Dodatkowo możemy wybrać wersję w dwoma złączami USB typu C lub z jednym USB typu A i jednym USB typu C. Końcówki są zakrzywione, co w tym segmencie jest praktycznie niezbędne. W zestawie otrzymamy także dwa rzepy, które pozwolą nam lepiej zarządzać rozmieszczeniem przewodu. Zarówno cena, jak i pełna specyfikacja każdej odsłony jest widoczna w poniższej tabeli.

Genesis kabel VR USB-C/USB-A M/M 3M Genesis kabel VR USB-C/USB-A M/M 5M Genesis kabel VR USB-C M/M 3M Genesis Kabel VR USB-C M/M 5M Złącze USB typu C na USB typu A 2 x USB typu C Wersja USB 3.1 Gen 1 3.2 Gen 2x2 Długość 300 cm 500 cm 300 cm 500 cm Technologie Power Delivery, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0 Moc ładowania Max. 15 W Max. 60 W Ekranowanie Podwójne Pojedyncze Podwójne Prędkość transmisji 5 Gb/s 10 Gb/s Materiał przewodu Miedź (CU) Wykonanie styku Nikl AWG 22, 32 22 + 28 24 + 30 Oplot Tekstylny Wtyczka Kątowa 39,99 zł 59,90 zł 99,90 zł

Źródło: Genesis, Pixabay (we-o_rd35mumfmqeo-ugpm), Freepik