Genesis Zircon 660 i Krypton 660 - nowe myszki o lekkiej konstrukcji oraz względnie niskiej cenie

Marka Genesis zaprezentowała właśnie dwie nowe myszki, które wyróżniają się swoją całkiem lekką konstrukcją. Genesis Zircon 660 to bardziej zaawansowany model, który będzie mógł skorzystać zarówno z bezprzewodowego, jak i przewodowego połączenia. Natomiast Genesis Krypton 660 to tańszy wariant o nieco gorszych parametrach, który do działania wymaga stale podłączonego przewodu USB. Oba modele mają te same mikroprzełączniki, które mają wytrzymać 90 mln kliknięć.

Nowe myszki komputerowe od marki Genesis trafiły do przedsprzedaży. Oba modele zaoferują nam wytrzymałe mikroprzełączniki, lekką konstrukcję, a także całkiem przyzwoite parametry jak na swoje ceny.

Obie tytułowe myszki są do siebie bliźniaczo podobne, a głównymi różnicami są inne sensory oraz możliwości w zakresie połączenia z innymi urządzeniami. Genesis Zircon 660 może skorzystać z czujnika optycznego Pixart PAW3311, który zapewnia rozdzielczość wynoszącą maksymalnie 12 tys. DPI. Możemy liczyć na przyspieszenie rzędu 35 G, a także prędkość o wartości 300 cali na sekundę. Myszka może skorzystać z akumulatora o pojemności 499 mAh, który ma zapewnić do 80 godzin pracy. Z innymi sprzętami połączymy się poprzez łączność radiową oraz Bluetooth 5.0, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć przewodu USB, dzięki czemu będziemy mogli od razu uzupełnić brakujące procenty w akumulatorze.

Genesis Zircon 660 Genesis Krypton 660 Sensor Pixart PAW3311 Pixart PAW3327 Rozdzielczość 12 000 DPI 12 000 DPI Mikroprzełączniki Huano Purple (enkoder TTC White) Prędkość 300 cali/s 220 cali/s Podświetlenie RGB (9 predefiniowanych efektów) Częstotliwość próbkowania 1000 Hz Przyspieszenie Do 35 G Do 30 G Liczba przycisków 6 Łączność RapidSpeed Wireless, Bluetooth 5.0, Przewód USB Przewód USB Akumulator 499 mAh Nie dotyczy Czas pracy Do 80 godzin Długość przewodu Nie dotyczy 180 cm Ślizgacze PTFE Wymiary 123 x 63 x 40 mm Waga 59 g 49 g Cena 149 zł 99,90 zł

Genesis Krypton 660 to z kolei nieco lżejszy wariant, którego sercem jest sensor optyczny PixartPAW3327. Umożliwia on ustawienie DPI na tym samym poziomie co w droższym kuzynie, natomiast zarówno wartości prędkości, jak i przyspieszenia będą trochę niższe. Ponownie jednak spotkamy się z identycznymi mikroprzełącznikami Huano Purple. Przewód USB powinien spełnić oczekiwania większości osób, gdyż jego długość to 180 cm. Na dodatek będzie on wytrzymalszy i elastyczniejszy od innych na rynku, ponieważ mamy do czynienia z typem Paracord (ang. parachute cord - używany swego czasu do produkcji linek do spadochronów). Nowości już są obecne w przedsprzedaży w cenach podanych w tabeli, natomiast będą dostępne pod koniec sierpnia 2024 roku.

Źródło: Genesis