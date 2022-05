Czekacie na Nothing Phone? Smartfon od byłego szefa OnePlus może okazać się niemałym rozczarowaniem

Carl Pei to nie człowiek znikąd, lecz były szef OPPO, który postanowił „rozejść się” z BBK Electronics w celu stworzenia od podstaw własnego biznesu. Oczywiście działania miały być ukierunkowane w stronę branży urządzeń mobilnych i tak też się stało. Pierwszym produktem wydanym przez Nothing były słuchawki TWS, które zaskakują między innymi wzornictwem. To pokazało inwestorom i obserwatorom rynku elektroniki użytkowej, że w firmie drzemie potencjał. Niestety, ten może zostać całkowicie zmarnowany za sprawą nadchodzącego, pierwszego w ofercie producenta, smartfona. Choć premiera Nothing Phone nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, w sieci pojawiła się informacja o najważniejszych aspektach specyfikacji technicznej urządzenia. Jeśli doniesienia potwierdzą się, Nothing Phone będzie jedynie „przeciętnym” telefonem, który stanowi nawiązanie do marki OnePlus i OPPO.

Znamy specyfikację techniczną Nothing Phone, za który odpowiada były szef marki OnePlus, Carl Pei. Dostępne informacje pozwalają sądzić, że jest to smartfon mocno inspirowany innym urządzeniem.

Czym mógłby zaskoczyć nas Nothing Phone? Przede wszystkim wzornictwem, ale na tym polu nie spodziewamy się rewolucji. Oczywiście załączona do wpisu grafika to jedynie projekt stworzony przez Bena Geskina, natomiast nie byłbym specjalnie zaskoczony, gdyby producent przyjął zbliżoną formę. Powiewem świeżości może być oprogramowanie NothingOS bazujące na Androidzie 12. W zasadzie możemy już zainstalować laucher, który daje nam pewien pogląd na to, jak będzie wyglądać interfejs nakładki. Brak tu rewolucji, ale w przypadku Androida trudno wymyślać koło na nowo. Co ze specyfikacją? Ta, jeśli nie liczyć procesora i bezprzewodowego ładowania akumulatora, prezentuje się bliźniaczo do konfiguracji smartfona OnePlus Nord 2. Powiedzmy sobie wprost – wizerunkowo wygląda to średnio.

Oznacza to, że Nothing Phone może być przeciętnym modelem ze średniej półki cenowej. Po obiecujących zapowiedziach spodziewaliśmy się czegoś znacznie bardziej interesującego. Do rzeczy. Nothing Phone zostanie wyposażony w 6,43-calowy panel AMOLED FHD+ z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 90 Hz. Za wydajność będzie odpowiadać układ Qualcomm Snapdragon 778G, 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane użytkownika. Baterię o pojemności 4500 mAh naładujemy również bezprzewodowo. Możliwości fotograficzne zapewni nam główny zestaw aparatów w konfiguracji 50 MP + 8 MP + 2 MP oraz 32 MP frontowa kamerka do selfie.

Źródło: Raghvendra Singh jadon (@rsjadon01), Ben Geskin (foto)