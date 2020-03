GPD Win MAX - Specyfikacja miniaturowego laptopa do grania

Na rynku laptopów zdecydowanie jest w czym wybierać - od prostych i lekkich jednostek do internetu i filmów, jak i wydajnych, ale ciężkich maszyn służących do pracy lub grania. Jednak czasami waga to nie wszystko, a liczy się również rozmiar urządzenia, gdzie w miarę popularne 13,3" potrafi być zbyt wielkie. Zwłaszcza, gdy ktoś często podróżuje pociągami czy samolotami. Tu z pomocą przychodzą sprawdzone azjatyckie marki jak GPD czy CHUWI. Pierwsza z nich zaprezentowała właśnie oficjalną specyfikacje, zdjęcia i rendery ich najnowszego urządzeni GPD Win MAX. Na pokładzie 8-calowca znajdzie się czterordzeniowy procesor Intel Ice Lake, a obudowa wyposażona zostanie we wbudowany gamepad.

Tradycyjnie dla firmy GPD Win MAX dostępny będzie pierwotnie do kupienia podczas zbiórki crownfundigowej mającej wystartować jeszcze w tym roku.

GPD Win MAX to urządzenie o wymiarach 205 x 140 x 24,5 milimetrów i wadze 800 gramów. Mamy tutaj do czynienia z 8-calowym, dotykowym ekranem o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli. Zastosowany procesor to 4-rdzeniowy i 8-wątkowy Intel Core i5-1035G7 z TDP 15-25 W, który sparowany został z 16 GB pamięci RAM typu LPDDR4 3733 MHz, a całość dopełnia nośnik SSD M.2 2280 PCIe NVMe o pojemności 512 GB. Wisienką na torcie jest podświetlana klawiatura, gładzik oraz wbudowany gamepad z pełnowymiarowymi bumperami, triggerami i grzybkami.

GPD Win MAX ma oferować łączność bezprzewodową WiFi 802.11 AX i Bluetooth 5.0 oraz przewodową za sprawą gigabitowej karty sieciowej i złącza RJ-45. Wśród innych portów znajdziemy jeden Thunderbol 3, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, HDMI 2.0B oraz złącze dla kart pamięci microSDXC. Wbudowana bateria to 57 Wh 11,4 V = 3x 5000mAh. Sugerowana cena urządzenia nie została zdradzona, jednak GPD P2 Max o podobnych wymiarach (cieńszy i bez gamepada) kosztuje obecnie niespełna 740 dolarów, czyli około 2850 złotych. Tradycyjnie dla firmy GPD Win MAX dostępny będzie pierwotnie do kupienia podczas zbiórki crownfundigowej mającej wystartować jeszcze w tym roku. Pierwsi wspierający mogą liczyć na atrakcyjne zniżki nawet do 20% od sugerowanej ceny sklepowej.

Źródło: GPD@Reddit