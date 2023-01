Niższe ceny na laptopy ACER, Dell, ASUS, Lenovo i inne. Taniej także drukarki, monitory i routery. Noworoczne promocje x-kom

Szybsza praca i więcej relaksu w 2023? To całkiem możliwe. Wystarczy, że skorzystasz z promocji x-komu, w których w obniżonych cenach możesz kupić laptopa, dzięki czemu praca stanie się przyjemnością. Co ważne, rabaty sięgają nawet do 1000 zł. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Sprawdź promocję na peryferia i produkty z kategorii lifestyle. Tam znalazło się wiele przydatnych sprzętów, a ich ceny obniżono nawet do 33%. Twój laptop szybko się przegrzewa, działa bardzo wolno, a może nawet wyłącza się w najmniej odpowiednim momencie? Wszystko wskazuje na to, że czas na wymianę. Na szczęście teraz w x-komie w ramach promocji noworocznej laptopy różnych marek możesz kupić nawet o 1000 zł taniej.

Niższe ceny na laptopy ACER, Dell, ASUS, Lenovo i inne. Taniej także drukarki, monitory i routery. Noworoczne promocje w sklepach x-kom.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: laptopy-2023 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 17.01.2023 r. lub do wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 5899 → 4999 złotych

Przecena: 4199 → 3299 złotych

Przecena: 2299 → 2099 złotych

Przecena: 7509 → 6999 złotych

Przecena: 2699 → 2399 złotych

Przecena: 3899 → 3499 złotych

Przecena: 4499 → 3999 złotych

Monitory, drukarki, drony i więcej z rabatami aż do 33%

Nie tylko laptopy zostały przecenione w ramach noworocznej wyprzedaży. Trwa także promocja na peryferia i produkty z kategorii lifestyle. W tym przypadku rabaty sięgają do 33%, a w ofercie znalazły się m.in. monitory, drukarki, drony i wiele więcej sprzętów. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: postanowienia-2023 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 15.01.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 429 → 349 złotych

Przecena: 1249 → 999 złotych

Przecena: 1799 → 1199 złotych

Przecena: 115 → 85 złotych

Przecena: 699 → 529 złotych

Strefa Silver Monkey – nowe produkty na styczeń

Czy znasz już stylowe i funkcjonalne akcesoria codziennego użytku od Silver Monkey oraz produkty Silver Monkey X o gamingowym charakterze? Poznaj je jeszcze lepiej. Odwiedź strefę marek, sprawdź pełną ofertę oraz śledź comiesięczne promocje.

W tym miesiącu pierwszym z przecenionych produktów jest akcesorium, które wpływa na wygodniejszą obsługę myszy komputerowej. Mowa o dużej podkładce pod mysz Silver Monkey XL wykonanej z wysokiej jakości materiałów, wodoodpornej i antypoślizgowej, która sprawdzi się zarówno pod myszki optyczne, jak i laserowe.

Natomiast SMX w styczniu obniżył cenę na obudowę Silver Monkey X Fence. Jest ona dedykowana zwolennikom stonowanych wzorów, dzięki czemu sprawdzi się zarówno do domowego stanowiska biurowego, jak i gamingowego.

Nowości od Silver Monkey X

Silver Monkey X to marka o gamingowym charakterze, która pomoże Ci przejąć kontrolę nad sprzętem do gier i samą grą. Począwszy od wnętrza komputera, które potrzebuje skutecznego chłodzenia. Po mysz dla graczy z wentylowaną obudową o konstrukcji plastra miodu wzbogaconą, a jakże inaczej, wielobarwnym podświetleniem. Właśnie do oferty SMX dołączyły nowe produkty, w tym obudowy komputerowe Silver Monkey X, które nie tylko atrakcyjnie wyglądają, ale przy tym także charakteryzują się wysoką jakością wykonania.

Źródło: x-kom