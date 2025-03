Next-genowa konsola od Nintendo ma zostać wydana w 2024 roku. Zestawy deweloperskie trafiły już do twórców gier

Konsola Nintendo Switch okazała się ogromnym sukcesem. W sumie urządzenie znalazło ponad 125 milionów nabywców na całym świecie, jednak chyba każdy zdaje sobie sprawę, że nadchodzi już czas na wydanie jej następcy. W końcu popularny "Pstryczek" ma już ponad 6 lat na karku, a nawet w momencie premiery nie był to zbyt nowoczesny czy wydajny sprzęt. Nic dziwnego więc, że do sieci wyciekają już informacje o next-genowej konsoli Nintendo, która - jak się okazuje - może zadebiutować już w przyszłym roku.

Źródła twierdzą, że konsola będzie miała na pokładzie wyświetlacz LCD, który choć nie zapewni takich wrażeń wizualnych jak OLED, to jednak pozwoli obniżyć koszty produkcji. Producent może skupić się za to na mocniejszych podzespołach czy pojemniejszej pamięci wewnętrznej.

Serwis VideoGamesChronicles podaje, że zestawy deweloperskie z nową konsolą Nintendo zostały już rozesłane do kluczowych partnerów. Chociaż konkretne szczegóły dotyczące urządzeń są ściśle strzeżone, to jednak oczekuje się, że następca Switcha będzie miał przenośną formę. Co więcej, konsola ma nadal obsługiwać tradycyjne kartridże. Nie będą zachwyceni jednak ci, którzy liczą na ekran OLED zastosowany już w nowszej wersji Switcha. Źródła twierdzą, że konsola będzie miała na pokładzie wyświetlacz LCD, który choć nie zapewni takich wrażeń wizualnych, to jednak pozwoli obniżyć koszty produkcji. Producent może skupić się za to na mocniejszych podzespołach czy pojemniejszej pamięci wewnętrznej.

Krążą plotki, że urządzenie może być wyposażony w nowy układ od NVIDII, jednak nadal nie mamy potwierdzenia, że nowa konsola będzie kompatybilna z dotychczasowymi grami wydanymi na Switcha. Na pewno brak tej funkcji spotkałby się z dużym rozczarowaniem wszystkich graczy oczekujących na następcę "Pstryczka". Przewiduje się, że konsola zadebiutuje już w przyszłym roku, a więc de facto w połowie obecnej generacji konsol od Sony i Microsoftu. Warto zwrócić uwagę, że w podobnej fazie poprzedniego cyklu (tj. 3 lata po debiucie PS4 i XOne) pojawił się Switch.

