Navitel R285 2K - atrakcyjny cenowo wideorejestrator nagrywający w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli

Firma Navitel znana jest z tanich wideorejestratotów, które zostały już docenione przez wielu polskich kierowców. Tym razem do oferty tego producenta trafił nowy model kamery skierowany do tych, którzy oczekują sporych możliwości i kompatybilności z nowoczesnymi standardami w nadal atrakcyjnej cenie. Model Navitel R285 2K, o którym tutaj mowa, cechuje się optyką GC4653 (2K) z 6-warstwowym szkłem i trybem Night Vision, a całość zapewnia nagrania w całkiem wysokiej jak na ten segment rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli.

Jak mówi Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe: "Obserwujemy rynek bardzo wnikliwie i zauważyliśmy, iż wielu kierowców coraz chętniej skłania się ku zakupowi wideorejestratorów nagrywających w wyższej niż Full HD rozdzielczości. Oczekiwanym przez klientów rozwiązaniem jest też tryb Night Vision, złącze USB-C oraz kompatybilność z kamerą na tył pojazdu, którą mogliby zakupić dodatkowo. Postanowiliśmy więc wszystkie te postulaty spełnić pod postacią jednego kompaktowych rozmiarów urządzenia, które już teraz można znaleźć w sklepach z elektroniką w rozsądnej cenie".

Navitel R285 Sensor GC4653 Nagrywanie wideo 2560x1440 pikseli @ 30fps Format wideo MOV (H.264) Kąt widzenia kamery 140 stopni Wyświetlacz 2-cale, IPS Kompatybilność z kamerą tylną Tak (Navitel Full HD, osobno w cenie ok. 90 zł) Łączność bezprzewodowa - Złącza i sloty USB-C, slot na karty microSD (do 256 GB) Tryb parkingowy dostępny Tryb nocny Night Vision Cena 299 zł

Navitel R285 2K wyróżnia się ponadto 2-calowym ekranem IPS, obsługą karty microSD o pojemności do 256 GB oraz czujnikiem G-sensor wykrywającym kolizje lub gwałtowne manewry (zapewnia automatyczną ochronę nagrania). Co istotne, kamera została także wyposażona w tryb parkingowy. Omawiany model został wyceniony przez producenta na 299 zł i jest już dostępny w polskich sklepach. Urządzenie obsługuje dodatkową kamerę tylną Navitel Full HD, którą można być osobno w cenie ok. 90 zł.

