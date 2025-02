Navitel AR202 NV - budżetowy wideorejestrator z trybem Night Vision oraz 2-calowym wyświetlaczem IPS

Przedsiębiorstwo Navitel znane najbardziej z produkcji nawigacji samochodowych, tym razem przychodzi do nas z ofertą budżetowego wideorejestratora o oznaczeniu AR202 NV. Ta propozycja z pewnością trafi do wszystkich osób, które nie chcą wydawać dużej sumy pieniędzy na tego typu urządzenia. Omawiany model charakteryzuje się całkiem kompaktowymi wymiarami, sensorem zapewniającym dobrą jakość nagrań w nocy, a także stosunkowo dużym wyświetlaczem IPS.

Jak już wspomniano, kamera należy do rozwiązań z tzw. niskiej półki, także nie powinniśmy po niej oczekiwać przysłowiowych "cudów". Za optykę odpowiada tu sensor GC2053, który wspiera tryb Night Vision - producent zapewnia, że taka konfiguracja ma nam zapewnić dobrą jakość nagrań również w gorszych warunkach oświetleniowych. Wideo może być nagrywane jedynie w rozdzielczości Full HD oraz w standardzie kompresji H.264, co jednak dość negatywnie wpływa na rozmiar naszych zapisów. Sprzęt wspiera karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB, więc na tym polu widzimy kolejne oszczędności. Wszystkie nagrania zostaną zapisane w formacie .MOV. Kamera samochodowa zapewniać 140-stopniowy kąt widzenia.

Specyfikacja techniczna wideorejestratora

Navitel AR202 NV Ekran 2", IPS, 320 x 240 px Procesor JL5601 Rozdzielczość nagrywania 1920 x 1080 px Sensor optyczny GC2053 (night vision) Przysłona Brak informacji Format nagrywania .MOV (H.264) Kąt widzenia optyki 140° Nagrywanie dźwięku Tak Wbudowany GPS Nie Wi-Fi Nie Sensor przeciążeń Nie Obsługa kart pamięci Tak, do 64 GB Pojemność baterii 100 mAh Wymiary 65 x 57 x 33 mm Waga Brak informacji Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Tryb parkingowy Tak Nagrywanie zdarzeń Tak Tryb zdjęć Tak, zapis w formacie .JPG Gniazdo zasilania USB typu C Inne Auto-Start, G-sensor, Detekcja ruchu Cena 169,99 zł

Do dyspozycji otrzymujemy także 2-calowy ekran IPS o rozdzielczości 320 x 240 px. Obok niego znajdziemy przyciski pozwalające nam na sterowanie określonymi opcjami. Funkcjonalności także znajdziemy tutaj kilka: kamera może zacząć nagrywanie zaraz po uruchomieniu silnika; system, który wykrywa drgania, jest w stanie włączyć zapis wideo w odpowiednim momencie i to nawet przy wyłączonym silniku. Możemy także skonfigurować tryb parkingowy oraz zabezpieczyć nagranie w razie ewentualnego wypadku. Gniazdo zasilania wyposażone jest w port USB typu C, co z pewnością można zaliczyć do plusów. Urządzenie zostało wycenione na 169,99 zł, więc do większości wad, z jakimi się tu spotkamy, można podejść z lekkim przymrużeniem oka. Navitel AR202 NV jest od razu dostępny do kupienia niemal we wszystkich polskich sklepach z elektroniką, również tych internetowych.

