MSI Project Zero - nowe płyty główne wykorzystają pamięć RAM w standardzie CAMM2. To koniec ograniczeń dla chłodzeń CPU

Od pewnego czasu na rynku zyskują popularność płyty główne ze złączami na rewersie PCB, które mają podnieść estetykę naszych zestawów komputerowych. Teraz jednak MSI, we współpracy z Kingstonem, postanowiło uczynić płyty główne z serii Project Zero jeszcze bardziej kompaktowymi, wykorzystując pamięć RAM CAMM2 bazującą na kościach DDR5. Zapowiada się, że to koniec ograniczeń dla dużych wieżowych chłodzeń powietrznych CPU.

MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS została wyposażona w złącze dla pamięci RAM CAMM2, co pozwoliło uzyskać kompaktowe rozmiary. Prototyp zostanie zaprezentowany na targach Computex 2024 w Tajpej.

Mimo że JEDEC i DELL stworzyli standard pamięci RAM CAMM2 głównie z myślą o laptopach, nie przeszkodziło to firmom MSI i Kingston wyposażyć w nie desktopową płytę główną Z790 PROJECT ZERO PLUS. Cztery gniazda DIMM zostały zastąpione pojedynczym modułem CAMM2, który zawiera kości DDR5, choć równie dobrze może wykorzystać szybkie kości LPDDR5X, cechujące się prędkościami 7500 MT/s. Takie połączenie może, według producenta, w pełni wysycić magistralę danych 128-bit w procesorach Intel Core 13. i 14. generacji.

Kingston najprawdopodobniej zastosuje w swoich modułach Fury Impact CAMM2 profile Intel XMP 3.0. Przewiduje się, że pamięć RAM tego typu, bazująca na kościach DDR5, będzie osiągała prędkości w przedziale od 6000 MT/s do 8000 MT/s i pojemności od 32 GB do 96 GB. Cały projekt MSI i Kingstona usuwa ograniczenia dla dużych wieżowych chłodzeń powietrznych CPU, a także świetnie nadaje się do małych płyt głównych, takich jak mini-ITX. Prototyp płyty głównej Z790 PROJECT ZERO PLUS zostanie zaprezentowany na targach Computex 2024, w których nasza redakcja będzie w tym roku uczestniczyć.

MSI and @kingstontech are previewing the next revolution in memory design, the DDR5 CAMM2. Featured on a Z790 PROJECT ZERO PLUS, the Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 prototype module demonstrates the compact size, thin profile, and potential OC performance.#MSIxComputex2024 pic.twitter.com/vAhVB12zrI — MSI Gaming (@msigaming) May 23, 2024

Źródło: MSI