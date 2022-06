MSI PRO H610M 12VO - debiutuje skromna płyta główna z nowym standardem zasilania ATX12VO

Jakiś czas temu głośno było o nowym standardzie zasilania płyt głównych ATX12VO. Był on mocno narzucany przez Intela, jednak wydaje się, że dziś temat dziś właściwie nie istnieje - nowy system zasilania ma swoje zalety, ale - krótko mówiąc - jest on ogólnie dosyć problematyczny i ostatecznie tylko nieliczne platformy z najwyższej półki posiadają nowe złącze ATX12VO. Nie spodziewaliśmy się więc, że standard zawita do niższej półki jeszcze w tej generacji.

MSI PRO H610M 12VO raczej nie będzie stanowić zbyt interesującej opcji dla graczy czy nawet przeciętnych użytkowników, ale nie zmienia to faktu, że to dosyć osobliwa, warta uwagi konstrukcja.

MSI PRO H610M 12VO to bardzo minimalistyczna płyta główna wykonana w formacie mATX. Już sam jej wygląd mówi nam, że mamy do czynienia z produktem przeznaczonym do biurowych komputerów. Na wyposażeniu platformy znalazły się m.in. dwa gniazda pamięci DDR5 (do 4800 MHz), jedno gniazdo PCIe 4.0 x16, gniazdo PCIe 3.0 x1, złącze M.2, cztery porty SATA oraz układ audio Realtek ALC897.

MSI PRO H610M 12VO Gniazdo LGA 1700 Chipset Intel H610 Format mATX Pamięć dwa sloty DDR5-4800, łącznie do 64 GB Złącza PCIe 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 SATA 4 złącza M.2 jedno złącze Porty USB 2x front USB 3.2 gen 1 typu A, 2x tył USB 3.2 gen 1 typu A, 2x front USB 2.0, 4x USB 2.0 tył Audio Realtek ALC897 Codec Złącza wideo 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x VGA

W tym przypadku punktem głównym jest nowoczesne, choć ciągle niepopularne złącze zasilania ATX12VO. Co ciekawe, producent zastosował także złącza wideo DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1, jednak oba są ograniczone do przesyłania obrazu 4K 60p. Na pokładzie znalazł się też stary dobry port VGA. Ogólnie rzecz ujmując, MSI PRO H610M 12VO raczej nie będzie stanowić zbyt interesującej opcji dla graczy czy nawet przeciętnych użytkowników, ale nie zmienia to faktu, że to dosyć osobliwa, warta uwagi konstrukcja. Niestety, nie znamy jej ceny.

