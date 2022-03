MSI Modern AM271 - Test gotowego zestawu komputerowego typu All in One z procesorem Intel Core i7-1165G7

Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję przetestować 24-calowy model gotowego komputera typu All in One w postaci MSI Modern AM241. Sprzęt charakteryzował się miłym dla oka designem oraz wystarczającą wydajnością do codziennego użytku czy typowej, biurowej pracy. Jednym z zastrzeżeń podczas tamtej recenzji był fakt, że sprzęt posiadał zaledwie 23,8-calowy ekran, co dla wielu osób było zbyt małym ekranem. MSI w międzyczasie wprowadziło do oferty także większy model, z matrycą o przekątnej 27 cali. Postanowiliśmy wziąć na warsztat ten komputer, a producent dodatkowo zaoferował nam sprawdzenie 24-calowego monitora biurowego MSI Modern MD241. Sprawdzamy zatem, jak ten duet sprawdza się w codziennej pracy. Nie jest źle, ale nigdy nie będzie tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej.

Autor: Damian Marusiak

MSI Modern AM271 to klasyczny komputer typu All in One, bazujący na procesorach Intel Core i5-1135G7 oraz Intel Core i7-1165G7. Do testów przyszło nam sprawdzić wariant z mocniejszym CPU 11. generacji, aczkolwiek ze względu na dosyć duże różnice w cenie, już teraz mogę powiedzieć, że zdecydowanie lepszym wariantem będzie MSI Modern AM271 z układem Intel Core i5-1135G7. Szkoda także, że komputer nie posiada ekranu o rozdzielczości 2560x1440 - wówczas komfort pracy byłby znacznie lepszy a i cenowo byłoby bardziej korzystnie. Z kolei monitor MSI Modern MD241 to bardzo klasyczna seria biurowych urządzeń. Oferuje on podstawową specyfikację, która sprawdzi się przede wszystkim do mało wymagającej pracy, gdzie nie potrzebujemy bardzo dużego ekranu. Testowane urządzenia dodatkowo biorą obecnie udział w konkursie pod nazwą Lepiej mieć 2 na 2022. Trwa on w terminie od 13 lutego do 27 marca tego roku. Po zakupie jednego urządzeń biorących udział w zabawie (m.in. monitor MSI Modern MD241), wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zawierający podstawowe informacje o zakupie oraz screen z widoczną opinią na temat zakupionego produktu na stronie sklepu, w którym dokonaliśmy zakupu. Dwadzieścia dwie najciekawsze recenzje zostaną nagrodzone - w przypadku pierwszego miejsca mowa o komputerze o identycznej specyfikacji, który został wcześniej zakupiony. To samo dotyczy monitora. Ponadto do wygrania są m.in. klawiatury MSI GK30 oraz zestawy MSI GK30 (klawiatura plus mysz). Wszystkie informacje o konkursie Lepiej mieć 2 na 2022 znajdują się na stronie producenta.

Testujemy zestaw komputerowy typu All in One - MSI Modern AM271. Korzysta on z 27-calowego ekranu IPS Full HD oraz 4-rdzeniowego i 8-wątkowego procesora Intel Core i7-1165G7.

Zestaw komputerowy MSI Modern AM271 wykorzystuje procesory Intel Tiger Lake-U (11 generacja układów Intel Core). O procesorach dużo się mówiło na długo przed ich finalnym debiutem (2 września 2020). Przede wszystkim wykorzystują one przeprojektowaną architekturę Willow Cove, bazującą na ubiegłorocznej Sunny Cove. Zmieniono głównie podsystem pamięci cache, zwiększając ilość cache L1, cache L2 oraz cache L3. Wykorzystano ponadto zauważalnie usprawniony 10 nm proces technologiczny, nazwany 10 nm SuperFin. Nazwa powiązana przede wszystkim z użyciem nowych tranzystorów SuperFin, które mają umożliwić pracę z wyższym zegarem przy jednocześnie niższych napięciach. MSI w testowanej wersji posiada jednostkę Intel Core i7-1165G7, wyposażoną w 4 rdzenie oraz 8 wątków. Bazowy zegar procesora wynosi 2,8 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 4,7 GHz. Intel Core i7-1165G7 ma domyślne TDP na poziomie 28 W. Procesor wspiera nie tylko platformę Thunderbolt 4, ale również jako pierwszy wprowadził PCIe 4.0 do notebooków. Obsługuje również pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4X 4266 MHz.

Komputer wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który po raz pierwszy całkowicie odcina się od starszych architektur i bazuje na zupełnie nowej architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu, podczas gdy dedykowana karta Intel Iris Xe MAX Graphics (Intel DG1) posiada 4 GB własnej pamięci LPDDR4x. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niskim zużyciem energii i wykorzystaniem tego samego procesu technologicznego, określanego jako 10 nm SuperFin. Moc obliczeniowa nowego iGPU to 2,07 TFLOPS, co przynajmniej w teorii powinno dawać palmę pierwszeństwa. W przypadku zintegrowanego układu graficznego, wydajność np. w grach będzie także mocno uzależniona od przepustowości, a więc od taktowania pamięci RAM. W przyszłości Iris Xe Graphics będzie także wspierał rozwiązanie producenta o nazwie XeSS z pomocą instrukcji DP4a (INT8), co może dodatkowo wpłynąć na wydajność we wspieranych grach.