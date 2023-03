MSI Clutch GM51 Lightweight Series - nowa generacja topowych myszek producenta otrzymała high-endowy sensor

Od tegorocznych targów CES zdążyło minąć już trochę czasu. To właśnie wtedy po raz pierwszy zaprezentowana została seria gamingowych myszek od MSI - Clutch GM51 Lightweight. Zeszła generacja GM41 była całkiem dobrze oceniana przez graczy, ze względu na jakość wykonania oraz niewygórowaną cenę. Teraz mamy do czynienia ze sprzętem ulepszonym praktycznie pod każdym względem, a przy tym zachowującym wszystkie atuty poprzednika.

MSI ogłosiło właśnie rozpoczęcie sprzedaży swoich topowych modeli myszek gamingowych Clutch GM51 Lightweight Series. Nowa seria wyróżnia się przede wszystkim ulepszonym sensorem oraz lekką konstrukcją.

Na serię MSI Clutch GM51 Lightweight składa się myszka przewodowa oraz bezprzewodowa. Jeśli chodzi o sam design, to nie różni się on zbyt znacząco od poprzedniego modelu. Po bokach tak jak do tej pory zastosowano specjalną antypoślizgową powierzchnię z diamentowym wzorem, która ma pomóc w lepszym chwycie. Ślizgacze standardowo zostały wykonane w 100% z PTFE (teflon). Największą z zastosowanych zmian jest sensor. Umieszczony został high-endowy PixArt PAW-3395, dzięki czemu rozdzielczość myszy wzrosła z 16000 - 26000 DPI. Poprawiona została również maksymalna szybkość, która wynosi 650 ips. Znacznym usprawnieniem mającym miejsce jedynie w wersji przewodowej, jest częstotliwość raportowania plasująca się teraz na poziomie 8000 Hz oraz bardzo niski czas reakcji - 0,125 ms. Ten wariant charakteryzuje również niewielka waga wynosząca 75 g.

MSI Clutch GM41

Lightweight MSI Clutch GM51

Lightweight MSI Clutch GM51

Lightweight Wireless Rozdzielczość 400 - 16000 (Software) 400 - 26000 (Software) 400 - 26000 (Software) Typ myszy Optyczna Optyczna Optyczna Żywotność 60 mln kliknięć 60 mln kliknięć 60 mln kliknięć Programowalne przyciski 6 5 5 Sensor PixArt PMW-3389 PixArt PAW-3395 PixArt PAW-3395 Waga 65 g bez przewodu

186 g z przewodem 75g bez przewodu

205g z przewodem 85g bez przewodu

363g z przewodem Wymiary 130,1 x 67 x 38,3 mm 122 x 65 x 45 mm 122 x 65 x 45 mm Częstotliwość raportowania 1000 Hz 8000 Hz 1000 Hz Maksymalna szybkość 400 ips 650 ips 650 ips Akceleracja 50 g 50 g 50 g Łączność USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 / USB 3.0 Szybkość próbkowania 1 ms 0,125 ms 1 ms Akumulator - / do 80 h - 550 mAh / do 150 h Transmisja Przewodowa Przewodowa MSI Swiftspeed 2.4G

Bluetooth

Przewodowa Cena obecnie 229 zł 99,99 dolarów ~ 439 zł 83,55 dolarów ~ 366 zł

Przechodząc do modelu bezprzewodowego: znajdziemy tu akumulator o pojemności 550 mAh, pozwalający na maksymalnie 150 godzin pracy. Jest to dużym atutem, zważywszy na to, że poprzedni model mógł działać do 80 godzin. Zarówno czas reakcji, jak i częstotliwość raportowania są gorsze niż w wersji przewodowej i wynoszą tu odpowiednio 1 ms oraz 1000 Hz. Waga urządzenia bez przewodu również wzrosła o kolejne 10 g i wynosi 85 g. Myszkę naładujemy, umieszczając ją w stacji dokującej lub przewodowo poprzez autorską technologię MSI Snap Charging. Korzystając z tego drugiego rozwiązania 15 minut ładowania pozwoli na kolejne 27 h pracy. Dostępne jest również oprogramowanie MSI Center, za pomocą którego będziemy mogli skonfigurować naszą myszkę i dostosować podświetlenie RGB. Urządzenie korzysta zarówno z radiowej łączności MSI Swiftspeed 2.4 G, jak i Bluetooth.

Pomimo że MSI ogłosiło dostępność myszek w większości światowych regionów, ciężko na ten moment znaleźć cenę albo sklep oferujący całą serię. Zapewne jest to kwestia chwili i lada moment myszki pojawią się oficjalnie do kupienia. Z informacji dostępnych w internecie można wywnioskować, że przewodowa mysz będzie kosztować 99,99 dolarów (~434 zł), z kolei bezprzewodowy model pojawił się w kilku zagranicznych sklepach internetowych za 83,55 dolarów (~366 zł). Jak zawsze w Polsce ceny będą trochę wyższe z uwagi na podatek VAT.

Źródło: MSI