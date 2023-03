Pwnage StormBreaker - gamingowa myszka bezprzewodowa zbudowana z magnezowego egzoszkieletu

Amerykańska firma Pwnage specjalizująca się w peryferiach premium dla graczy przedstawiła wczoraj (2.03.2023 r.) swój niezmiernie lekką, gamingową myszkę wykonaną ze stopu magnezu. Jednak nie tylko jej konstrukcja jest dość wyjątkowa. Posiada bardzo interesujące rozwiązanie, jeśli chodzi o jej sensor, a dodatkowo oferuje bardzo dużo opcji personalizacji pod siebie. Pre-ordery właśnie ruszyły. Czym jeszcze wyróżnia się ten gryzoń?

Firma Pwnage zaprezentowała swoje najnowsze dzieło - gamingową myszkę StormBreaker. Nowatorskie wykonanie ze stopu magnezu dopełnia również jakość w innych aspektach.

Jako że firma Pwnage jest swego rodzaju specjalistą w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla graczy, możemy liczyć na zastosowanie bardzo konkurencyjnych technologii. Konstrukcja wyróżnia się naprawdę niską wagą (zaledwie 53 g), przy jednoczesnym zachowaniu dużej wytrzymałości. Wszystko za sprawą wykonania jej ze wcześniej wspomnianego materiału. Magnez może się poszczycić jedną z najmniejszych gęstości (1,738 g/cm³), jeśli chodzi o metale konstrukcyjne. Jednak myszkę wyróżnia nie tylko to, z czego została wykonana. Producent zapewnia, że zaprojektowana została przez ekspertów w dziedzinie gamingu, więc każda jej funkcja jest dostosowana pod kątem gier. Od ergonomicznego kształtu, po regulowany sensor. To właśnie ta druga rzecz jest tutaj niejako wizytówką firmy. Gracz może w pełni regulować pozycję sensora i dostosować w ten sposób myszkę całkowicie pod siebie. Według Pwnage ta technologia zwiększa prędkość i dokładność celowania nawet o 14% oraz znacznie zmniejsza margines błędu przy przechodzeniu z punkt A do B. "Nie ma drugiej takiej gamingowej myszki, która jest w stanie zapewnić nam tak dostosowaną responsywność, kontrolę, dokładność oraz szybkość w grach rywalizacyjnych" - powiedział Henry Lai, szef firmy.

Pwnage StormBreaker Rozdzielczość DPI 26000 Czas pracy na akumulatorze 120 godzin Czas ładowania 60 do 90 minut Częstotliwość odpytywania 2000 Hz Opóźnienie 0,25 ms Waga 53 g Wymiary 122 x 64 x 42 mm Gwarancja 1 rok Polska cena z wliczonym podatkiem i wysyłką ~ 810 zł

Jeśli zaś chodzi o same parametry myszki, to rozdzielczość jej sensora PAW3395 wynosi aż 26000 DPI. Dodatkowo żywotność akumulatora oszacowano na 120 godzin. Naładowanie go zajmie od 60 do 90 minut. Natomiast same przyciski mają wytrzymać 20 milionów kliknięć. Częstotliwość odpytywania jest tu na poziomie prawie dwukrotnie wyższym, niż w dostępnych myszkach na rynku - 20000 Hz. Dzięki temu opóźnienie jest bardzo niskie i wynosi 0,25 ms. Producenta daje nam możliwość wyboru koloru myszki oraz spersonalizowania jej pod siebie, jeszcze przed zakupem. Gwarancja jest udzielana na rok. Kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić z wysyłką oraz opodatkowaniem do Polski to około 810 zł. Pre-ordery zostaną wysłane 13 marca tego roku.

Źródło: Pwnage