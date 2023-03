ASUS TUF Gaming M3 Gen II - szykuje się tania i wytrzymała myszka dla graczy. Premiera jeszcze w tym miesiącu

Sprzęty tajwańskiego producenta elektroniki ASUSA z serii The Ultimate Force (TUF) Gaming od lat cieszą się sporą popularnością. Jak sama nazwa wskazuje, są one głównie dedykowane dla graczy. Zazwyczaj możemy liczyć na całkiem przystępną cenę i spore możliwości. Tym razem ASUS zaprezentował drugą generację myszki gamingowej "M3". Poprzednik był dobrze oceniany z uwagi na niewygórowaną cenę i komfort użytkowania. Następca przynosi jeszcze więcej usprawnień.

ASUS zaprezentował wygląd i możliwości nowej myszki z serii TUF Gaming - M3 Gen II. Możemy liczyć na sporą wytrzymałość i relatywnie niską cenę.

ASUS już na samym początku opisu swojego nowego produktu, chwali się jego wagą - 59 g. W porównaniu z poprzednim modelem faktycznie udało się sporo zredukować masę. Przy tym wszystkim żywotność została podniesiona aż 3-krotnie do 60 mln kliknięć. Myszka posiada również większą rozdzielczość - 8000 DPI - oraz ślizgacze wykonane z teflonu (PTFE). Mamy też do dyspozycji sześć programowalnych przycisków oraz trzy wbudowane profile. Korzystając z oprogramowania Armoury Crate możemy skonfigurować myszkę, a także dostosować podświetlenie (Aura Sync RGB). Myszka posiada ergonomiczny kształt obudowy dostosowany do praworęcznych osób.

ASUS TUF Gaming M3 ASUS TUF Gaming M3 Gen II Rozdzielczość 200 - 7000 DPI 400 - 8000 DPI Typ myszy Optyczna Optyczna Żywotność 20 mln kliknięć 60 mln kliknięć Programowalne przyciski 7 6 Sensor PixArt PAW3325 PixArt PAW3318 Waga (bez przewodu) 84 g 59 g Wymiary 118,2 x 68 x 40 mm 123 x 68 x 40mm Częstotliwość raportowania 1000 Hz 1000 Hz Maksymalna szybkość 100 ips 200 ips Akceleracja 20 g 30 g Łączność USB 2.0 USB 2.0 Inne - norma IP65, ASUS Antibacterial Guard Cena 139,99 zł 4280 jenów ~ 138,40 zł (bez VAT)

Jeśli chodzi o większe zmiany, jakie zaszły: druga generacja myszki jest teraz odporna na kurz i wodę (IP65). Dodatkowo chroniona jest przez zastosowanie technologii ASUS Antibacterial Guard. Rozwiązanie to opiera się na pokryciu obudowy myszki oraz przycisków dodatnio naładowanymi jonami srebra. Dzięki temu ujemnie naładowane cząsteczki bakterii zostają do nich przyciągnięte, a następnie ich struktura zostaje zniszczona. Testy wykazały 99% większą skuteczność w zapobieganiu rozwojowi bakterii w porównaniu do braku zastosowania jakiejkolwiek ochrony. Na chińskich portalach można się dowiedzieć, że myszka będzie dostępna już 24 marca w kwocie 4280 jenów (~138,40 zł). Rzecz jasna nie możemy liczyć na taką samą cenę w Polsce z uwagi na doliczenie podatku VAT. Z pewnością jednak nie będzie o wiele droższa od swojego poprzednika, a może nam zaoferować znacznie więcej.

