Motorola One Fusion+ na wycieku z YouTube Device Report

Od premiery smartfona Motorola One Fusion+ dzielą nas w zasadzie tylko dni. Premiera została bowiem zaplanowana na czerwiec, a przynajmniej na to wskazują najnowsze informacje z YouTube Device Report, w którym znalazło się potwierdzenie kilku najważniejszych elementów specyfikacji technicznej urządzenia. Jeśli połączymy je ze wcześniejszymi przeciekami, otrzymamy niemal kompletny obraz tego, co zamierza zaserwować nam producent. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, że w przypadku Motoroli One Fusion+ twórcy mocno skupili się na wyglądzie, a przynajmniej na to wskazują wcześniejsze grafiki przedstawiające sprzęt. Konstrukcja to połączenie elegancji z nowoczesnością. Mnie to przekonuje.

Premiera smartfona Motorola One Fusion+ jest tuż za rogiem, tymczasem do sieci wyciekają zdjęcie i specyfikacja urządzenia. Informacje pochodzą z YouTube Device Report.

Ktoś tu się nieco pospieszył. Motorola One Fusion+ pojawiła się bowiem w raporcie urządzeń serwisu YouTube, dzięki czemu możemy poznać znaczną część specyfikacji technicznej smartfona. Na początek skupmy się na wyglądzie, gdyż ten zapowiada się przednio. Motorola One Fusion+ nie będzie jednak urządzeniem, którego wygląd pokazano w YouTube Device Report. Ten prezentuje bowiem Motorole Edge i najpewniej trafił tam zastępczo. Wcześniejsze rendery ukazujące smartfon Motorola One Fusion+ pokazują jednak, że będzie to urządzenie eleganckie z charakterystycznym dla serii Motorola One wzornictwem, poczwórnym aparatem oraz przyjemnym dla oka przejściem na pleckach.

Ze wspomnianego doniesienia dowiadujemy się również, że Motorola One Fusion+ otrzyma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 1080p, układ Qualcomm Snapdragon 730 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Oczywiście smartfon już na starcie będzie pracował pod kontrolą Androida 10. Dzięki wcześniejszym doniesieniom wiemy też, że w konstrukcji powinny znaleźć się również 4 GB RAM oraz 64 lub 128 GB pamięci na dane użytkownika. Tą drugą będzie można rozszerzyć przy pomocy kart microSD. Aparat fotograficzny otrzyma moduł główny o rozdzielczości 64 Mpix. Nie powinno zabraknąć tutaj WiFi ac, Bluetooth 5.0, złącza USB-C oraz czytnika linii papilarnych zlokalizowanego na pleckach smartfona Motorola One Fusion+.

Źródło: XDA-Developers, YouTube Devices Report