Motorola moto g24 i g24 power - premiera tanich smartfonów. Pozornie dobre urządzenia, które trapi jedna istotna wada

Do budżetowej rodziny smartfonów od firmy Motorola, a więc moto g, dołączyły w Polsce dwa nowe modele. Tym razem kartą przetargową producenta również będzie całkiem niska cena i podzespoły, które mogą okazać się wystarczające dla wielu osób. Omawiane warianty pod względem designu są takie same, co zaprezentowany wcześniej model moto g04. „Recykling” widać na każdym kroku, choć nastąpił także pewien regres w postaci leciwej już pamięci eMMC 5.1.

Nowe smartfony od marki Motorola z rodziny moto g są już dostępne w Polsce. W przypadku modeli moto g24 i g24 power możemy się spodziewać znajomego designu, niskiej ceny, a także budżetowych podzespołów.

Pod koniec stycznia 2024 roku ukazał się smartfon Motorola moto g04, który był całkiem dobrze wycenionym urządzeniem, natomiast pod względem specyfikacji miał istotne słabe punkty. Nie minęło wiele czasu i producent zaprezentował nowe modele, które zostały oparte na tej samej konstrukcji. Jednak także tym razem w wyniku szukania oszczędności zdecydowano się na niezbyt adekwatne podzespoły. Mowa oczywiście o pamięci eMMC 5.1, która już od wielu lat nie jest dobrym rozwiązaniem. Co ciekawe, wspomniany model moto g04 mógł liczyć na pamięć UFS 2.2, więc tym bardziej dziwi posunięcie firmy w tej kwestii. Całościowo nie jest jednak tak źle. Otrzymujemy bowiem procesor MediaTek Helio G85 oraz 8 GB pamięci RAM. Motorola moto g24 różni się od moto g24 power w dwóch aspektach: pamięci wbudowanej (128 zamiast 256 GB), jak również pojemności akumulatora (5000 vs 6000 mAh), który naładujemy z nieco mniejszą mocą (15 vs 30 W).

Motorola moto g24 Motorola moto g24 power Procesor MediaTek Helio G85 (12nm)

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,7 GHz A55 Układ graficzny Mali-G52 MC2 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB eMMC 5.1 256 GB eMMC 5.1 Wyświetlacz 6,56" 1612 x 720 px, IPS (20:9)

537 nitów, 90 Hz Złącza, porty i sloty USB typu C (2.0)

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, Galileo Aparaty tylne 50 MP (f/1,8) + 2 MP (f/2,4) Aparat przedni 8 MP (f/2,0) Akumulator 5000 mAh / 15 W 6000 mAh / 30 W Wymiary i waga 163,5 x 74,5 x 8 mm / 181 g 163,5 x 74,5 x 9 mm / 197 g System Android 14 Cena 699 zł 899 zł

Reszta parametrów jest dość typowa jak na ten segment urządzeń. Możemy liczyć na 6,56-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1612 x 720 pikseli, który charakteryzuje się 90-hercowym odświeżaniem oraz jasnością szczytową na poziomie 537 nitów. Jeśli chodzi o łączność, to możemy skorzystać praktycznie z każdej dostępnej technologii, choć oczywiście nie w nowszych standardach. Zestaw aparatów z tyłu składa się z dwóch jednostek, z których realnie wykorzystamy tylko 50 MP kamerę główną. Do plusów trzeba zaliczyć Androida w wersji 14. Smartfony są już dostępne w polskich sklepach i możemy je nabyć analogicznie w kwotach 699 i 899 zł. Gdyby tylko producent zastąpił tę „nieszczęsną” pamięć eMMC 5.1 czymś nieco bardziej wydajnym, mielibyśmy do czynienia z dość dobrymi budżetowymi modelami. Jednak w obecnej sytuacji warto się zastanowić nad zakupem.

Źródło: Motorola