Motorola moto g04 - tani smartfon, który oferuje Androida 14, akumulator 5000 mAh, 8 GB RAM i NFC

Motorola wprowadza do Polski nowego smartfona, który skierowany jest do mniej wymagających osób. Motorola moto g04 to istnie budżetowa półka, co oprócz samych parametrów potwierdza także dość niska cena. Urządzenie wyróżnia się swoim całkiem eleganckim wyglądem oraz kilkoma wariantami kolorystycznymi do wyboru. Natomiast pod względem samej specyfikacji jest to kolejny smartfon, jakich na rynku mamy już dosłownie nadmiar.

Motorola moto g04 to następny smartfon, który zalicza się do budżetowej półki. Największe zalety sprzętu to system Android 14, pojemne ogniwo akumulatora, a także dość niska cena.

Budżetowych smartfonów mamy na rynku mnóstwo, a Motorola moto g04 wydaje się nie oferować nic ponad to, co proponują nam inni producenci. Owszem, smartfon wygląda całkiem dobrze, wyróżnia się niską ceną, a za system odpowiada najnowsza wersja Androida (14). Natomiast pod względem reszty specyfikacji mamy do czynienia z kolejnym smartfonem, który tak jak wiele innych mógłby po prostu nie istnieć. Za wydajność odpowiada procesor Unisoc T606, który wspierany jest przez 4 lub 8 GB pamięci RAM oraz maksymalnie 128 GB pamięci flash UFS 2.2. Ekran składa się z 6,56-calowego panelu IPS o rozdzielczości 1612 x 720 pikseli, a jego odświeżanie wynosi przyzwoite 90 Hz.

Motorola moto g04 Procesor Unisoc T606 (12 nm)

2 x 1,6 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,6 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MP1 (650 MHz) Pamięć RAM 4/8 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana 64/128 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,56" 1612 x 720 px, IPS, 90 Hz (20:9) Łączność Wi-Fi 5, BT 5.0, NFC

GPS, Galileo, GLONASS Porty, złącza i sloty USB 2.0 typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Aparat główny 16 MP (f/2,2) Aparat przedni 5 MP (f/2,2) Wymiary i waga 163,5 x 74,5 x 8 mm / 178,8 g Akumulator 5000 mAh / 15 W System Android 14 Cena 4/64 GB - 499 zł

8/128 GB - 599 zł

Otrzymujemy także dostęp do nieco „leciwego” już modułu Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Na plus można zaliczyć obsługę NFC, kilku systemów nawigacji satelitarnej oraz gniazdo Audio-Jack 3,5 mm. Aspekt fotograficzny można całkowicie pominąć, szczególnie kiedy spojrzymy na 5 MP kamerę z przodu. Akumulator to ogniwo o pojemności 5000 mAh, które możemy naładować z mocą zaledwie 15 W. Urządzenie zobaczymy w lutym 2024 roku u większości operatorów sieci komórkowych: wersja 4/64 GB pojawi się w Plusie i Play, z kolei edycja 8/128 GB znajdzie się na półkach w salonach Orange i T-Mobile. Następnie smartfon trafi do regularnej sprzedaży.

Źródło: Motorola