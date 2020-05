Motorola Moto G Pro: Nowy smartfon z rysikiem już w Europie

Jeśli zawsze chcieliście mieć smartfon z rysikiem, a z jakichś powodów nie chcecie (nie możecie) kupić Samsunga Galaxy Note'a, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Do Europy (a więc także i do Polski) trafia właśnie niedroga (zdaje się) alternatywa pod postacią Motoroli Moto G Pro. Telefon powinien trafić na polskie półki sklepowe już w ciągu najbliższych kilku dni, niemniej jego cena wciąż pozostaje tajemnicą. W domysłach co do kwoty, można posiłkować się wiedzą, iż w USA pierwowzór konstrukcji, czyli Motorola G Stylus, sprzedawana jest w cenie około 1250 złotych, a więc mamy nadzieję, że i Moto G Pro nie zaskoczy nas przesadnie wywindowaną ceną, ale szczegóły już na dniach.

Biorąc pod uwagę specyfikację, Motorolo Moto G Pro jest to oczywisty "średniak" ze sporym wyświetlaczem 6,4 cala (dla porównania: Samsung Galaxy Note 10 - 6,3 cala, Galaxy Note 10+ - 6,8 cala). Ekran został wykonany w technologii IPS i oferuje rozdzielczość 2300×1080 pikseli. Pozostała część specyfikacji opiewa 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane użytkownika z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Smartfon napędzany jest ośmiordzeniowym układem Qualcomm Snapdragon 665 z układem graficznym Adreno 610. Ładowanie odbywa się poprzez złącze USB-C, zaś akumulator, który otrzymał smartfon ma pojemność 4000 mAh.

Motorola Moto G Pro to również funkcja NFC, głośniki stereo, 3,5 mm jack czy hydrofobowa powłoka chroniąca całość przed zachlapaniami. Całość ma wymiary 158,55 × 75,8 × 9,2 mm i waży 192 gramy. Jednostka posiada również pojedynczy aparat do selfie (16 MP, f/2.0) oraz potrójny na pleckach (48 MP, f/1.7 + 16 MP Action Cam + 2 MP, f/2.2 macro). Tym trzem jednostkom towarzyszy też laserowy autofokus. W moim odczuciu bardzo cieszy obecność jednostki Action Cam, która była obecna także w modelu Motorola One Action (nasz test TUTAJ). Nagrywane nią filmy ze spokojem dorównywały jakością i stabilizacją te, zarejestrowane przy użyciu kamerki GoPro.

Specyfikacja Motorola Moto G Pro:

Wyświetlacz: 6,4-cala, IPS, 2300×1080 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 665

Pamieć RAM: 4 GB

Pamięć na dane: 128 GB

Bateria: 4000 mAh, 10 W

Aparat główny: 48 + 16 + 2 MP

Aparat do selfie: 16 MP

Wymiary i waga: 158,55 × 75,8 × 9,2 mm, 192 g

Inne: Bluetooth 5.0, NFC, USB C, LTE, głośniki stereo, 3,5 mm jack, Android One

Kolejne dobro dotyczące Motoroli to przynależność do programu Android One (wraz z Androidem 10), ale największym wyróżnikiem G Pro będzie bezsprzecznie wspomniany już rysik. Zgodnie z zapewnieniami producenta, pozwoli on na precyzyjne sterowanie smartfonem. Dzięki niemu w każdej chwili można edytować zdjęcia, robić notatki, szkicować rysunki, kopiować i wklejać tekst czy zaznaczać szczegóły na zrzutach ekranu. Rysik pozwoli także szybko udostępniać różne elementy – wystarczy zaznaczyć interesujący i wkleić go do wiadomości czy prezentacji w aplikacji PowerPoint. Motorola przygotowała również dedykowany program do tworzenia notatek – Moto Note. By z niego skorzystać, wystarczy wyjąć stylus z obudowy – nie trzeba nawet odblokowywać urządzenia, gdyż apka uruchomi się automatycznie.

Źródło: Motorola