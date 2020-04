Motorola Edge+ zadebiutuje już 22 kwietnia. Co z wersją bez Plusa?

Nadchodzący flagowiec Motorola Edge+, mający przełamać średniopółkowy charakter marki, zostanie zaprezentowany już 22 kwietnia, czyli za nieco ponad tydzień. Choć producent nie odkrył przed nami wszystkich kart, o smartfonie wiemy już całkiem sporo. Tajemnicą nie jest już nawet specyfikacja techniczna, której lwia część została upubliczniona jakiś czas temu. Zanim uruchomicie odliczanie do prezentacji, przypomnijmy sobie najważniejsze informacje o tegorocznym sztandarowcu ze stajni Motoroli. Czym Motorola Edge+ różni się od swoich tańszych braci ze średniej półki cenowej? Wbrew pozorom, nie chodzi wcale o zastosowane komponenty.

Właśnie poznaliśmy oficjalny termin premiery smartfona Motorola Edge+. Zapiszcie w kalendarzu datę 22 kwietnia 2020 roku, gdyż właśnie wtedy urządzenie przestanie kryć przed nami swoje tajemnice.

Przez ostatnie lata Motorola skupiała się na średniej i niższej półce cenowej. Nic w tym złego, gdyż we wspomnianym segmencie radziła sobie całkiem dobrze, oferując klientom sensownie wyceniony sprzęt. Niemniej, dla osób poszukujących „czegoś więcej” oferta mogła sprawiać wrażenie nudnej. Przełamał to dopiero następca Motoroli RAZR, w którym zastosowano elastyczny wyświetlacz. Motorola Edge+ jest więc kolejnym krokiem mający na celu pokazanie potencjału marki należącej dziś do chińskiego Lenovo. Sprzęt ma bowiem zaskakiwać nowoczesnym wzornictwem charakterystycznym dla najnowszych flagowców konkurencji. Zobaczymy tutaj niemal bezramkową konstrukcję oraz ścięte w dół ranty ekranu. Wygląda to interesująco, lecz moje obawy budzi ewentualna zbyt czuła reakcja na dotyk w tym miejscu. Czy słusznie, przekonamy się już po 22 kwietnia.

Z przecieków dowiedzieliśmy się, że Motorola Edge+ otrzyma 6,67-calowy ekran z odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. Za wydajność będzie odpowiadał układ Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB RAM oraz akumulator o pojemności 5200 mAh. Wiemy również, że producent umieści z tyłu Edge+ aparat o rozdzielczości 108 Mpix. Najpewniej będzie tutaj wykorzystana technologia łączenia pikseli. Nie powinno tu także zabraknąć modemu 5G, który dziś jest już w zasadzie standardowym wyposażeniem większości flagowców. Coraz częściej standard ten wykorzystywany jest także w średniakach. Na resztę informacji musimy poczekać do 22 kwietnia. Może Motorola ujawni wtedy także model Edge bez Plusa.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg — Motorola (@Moto) April 13, 2020

Źródło: Motorola, Evan Blass