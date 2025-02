Mortal Kombat 1: Khaos Reigns - nadchodzi duże (i drogie) rozszerzenie do kultowej bijatyki. Zapowiedziano Kombat Pack 2

Obecna odsłona arcypopularnej franczyzy jest niezwykle trudna do oceny. Z jednej strony bowiem pojawiło się kilka bardzo ciekawych pomysłów - w tym wprowadzenie kameo, nadających grze zupełnie inną dynamikę - z drugiej jednak m.in. całościowo formuła nie jest aż taką nowością, dochodzą do tego choćby kontrowersje obejmujące dodanie mikrotransakcji. Ale NetherRealm Studios nie zatrzymuje się i właśnie zawitała nowa zapowiedź.

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns to fabularny dodatek rozwijający pewne wątki napoczęte w podstawce. Co więcej, poznaliśmy zawartość Kombat Packa 2, wprowadzającego kilku nowych wojowników.

Już za kilka tygodni minie rok, odkąd Mortal Kombat 1 pojawił się na rynku. Od tego czasu dostaliśmy kilka nowych grywalnych postaci, różne kombinacje inwazji, czy... problemy z wersją na Nintendo. A już 24 września deweloperzy planują wprowadzić całkiem solidny pakiet nowości, bo kilku wojowników i pełny fabularny wątek. Cyrax, Sektor, Noob Saiboot, T-1000, Conan Barbarzyńca i Ghostface prosto z serii Krzyk to nadchodząca mieszanka postaci z gry z filmowymi gośćmi. Zanim przejdę do reszty, warto podkreślić, że Warner Bros. podało już ceny. I nie zrobią one furory, jako że posiadacze pecetów i konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S zapłacą 49,99 dolarów, a Nintendo Switch - 39,99 dolarów. Sami zresztą oceńcie, czy to adekwatne.

Jak można było przewidzieć, Khaos Reigns rozwija pewne wątki z tego, co już pojawiło się w podstawowej wersji. Jedna ze scen na przykład sugerowała, że w przyszłości zamieszać w nowym status quo będzie chciał Tytan Khavik - co teraz się potwierdziło. Celem antagonisty będzie zaburzenie Nowej Ery tak, żeby wszędzie zapanowała anarchia. Oczywiście do walki stanie Liu Kang oraz lojalni mu wojownicy. Abstrahując od całej reszty, trzeba przyznać, że same fabularne wątki wyglądają całkiem nieźle, z kilkoma interesującymi wariacjami bohaterów - inna sprawa, że zapewne mowa o kilkugodzinnej kampanii, trudno o inny scenariusz w tej konwencji. Do gry powrócić mają także Animality - specjalne egzekucje wykonywane przez zwierzęta.

Źródło: Mortal Kombat (Youtube)