Morderstwo w Orient Expressie - Microids ogłasza odświeżoną adaptację klasyka spod pióra Agathy Christie

Przed dwoma laty Microids wydało grę pt. Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases. Gra, choć niszowa, to osiągnęła najwyraźniej na tyle duże zainteresowanie, że pod koniec tego roku na pecetach i konsolach zawita kolejna gra z pociesznym Belgiem w roli głównej. Mowa o Murder on the Orient Express, które będzie zmodernizowaną wersją klasyka. Dlaczego "zmodernizowaną"? Ano dlatego, że pierwowzór pojawił się w 2006 roku.

Pod koniec tego roku na pecetach oraz konsolach pojawi się dostosowana do wymagań dzisiejszego gracza produkcja pt. Morderstwo w Orient Expressie.

Murder on the Orient Express z 2006 roku było drugą komputerową adaptacją powieści Agathy Christie. Pierwszym było nie mniej udane And Then There Were None (I nie było już nikogo). Na tym seria się jednak nie zakończyła. W kolejnych latach od różnych deweloperów i wydawnictw otrzymywaliśmy kolejne odsłony detektywistycznych przygodówek, jednak to chyba waśnie Morderstwo w Orient Expressie okazało się być produkcją najciekawszą. Nic więc dziwnego, że Microids zabrało się za przygotowanie swoistego remake'a (a może nawet bardziej rebootu?). O nowej grze nie wiemy jeszcze zbyt dużo, stąd nie można określić, ile będzie miała wspólnych mianowników z oryginałem z 2006 roku.

Wiadomo natomiast bezsprzecznie, że będzie to przygodówka z perspektywy trzeciej osoby, w której wcielimy się nie tylko w detektywa Herkulesa Poirota, ale także i w drugą bohaterkę o imieniu Joanna. Będziemy klasycznie manipulować przedmiotami, przesłuchiwać tajemnicze osoby podróżujące feralnym pociągiem oraz odkrywać mapy myśli (coś, czego w oryginale na pewno nie było). Murder on the Orient Express ukaże się na Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz na PC, w ostatnim kwartale tego roku.

Źródło: Plaion