Minisforum AI X1 (Pro) - mini PC, które zaoferują nam układ AMD Ryzen 7 260 lub Ryzen AI 9 HX 370. Na pokładzie OCuLink i Wi-Fi 7

Porty, złącza i sloty

2 x DMIC

1 x OCuLink

1 x HDMI 2.1

1 x USB 2.0 typu A

1 x DisplayPort 2.0

1 x Slot na karty SD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x USB4 typu C (Alt PD Out 15 W)

1 x USB4 typu C (Alt PD 100 W, PD Out 15 W)