Microsoft podwyższa ceny za konsole Xbox Series oraz akcesoria. Jeszcze w tym roku podrożeją także gry

Microsoft w obecnej generacji zdecydował się postawić przede wszystkim na bycie wydawcą gier, natomiast konsole Xbox Series X|S w pewnym momencie zaczęły schodzić na dalszy plan. Widząc systematyczne spadki zainteresowania konsolami, Microsoft zaczął także ograniczać dostępność na różnych rynkach, w tym także na polskim. Niestety, ale najnowszymi decyzjami, przedsiębiorstwo raczej nie poprawi potencjalnego zainteresowania swoim sprzętem. Potwierdzono bowiem kolejne podwyżki cen.

Największą podwyżkę zaserwowano konsoli Xbox Series X - z 499,99 dolarów do 599,99 dolarów (549,99 dolarów w przypadku wydania Digital, a więc bez napędu Ultra HD Blu-ray). Xbox Series S w wydaniu 1 TB od dzisiaj kosztuje 429,99 dolarów, podczas gdy Xbox Series S 512 GB został wyceniony na 379,99 dolarów (wcześniejsza cena to 299,99 dolarów). Najdroższy pozostanie Xbox Series X Galaxy Black Special Edition z SSD 2 TB - jego cena to teraz 729,99 dolarów (wcześniejsza kwota to 599,99 dolarów, zatem tutaj wzrost jest najmocniej odczuwalny). Podwyżki są globalne, a więc ceny zostaną także dostosowane na pozostałych rynkach, w których konsole są obecnie dostępne.

Microsoft podniósł ceny również za akcesoria, w tym kontrolery Xbox (kwoty wzrosły od 10 do 20 dolarów). W tym wypadku najdroższy będzie Xbox Elite Series 2 (Full Version), którego nowa cena to 199,99 dolarów (dotychczasowa wycena sięgała 179,99 dolarów). Podrożał również bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Xbox - ze 109,99 dolarów na 119,99 dolarów. Niestety, podnoszenie cen nie zakończy się na sprzęcie. Microsoft potwierdził bowiem, że od czwartego kwartału tego roku, niektóre z gier wydawanych przez firmę wystartują z ceną na poziomie 79,99 dolarów. Przedsiębiorstwo tłumaczy decyzję stale rosnącymi kosztami produkcji - dotyczy to zarówno warstwy hardware (sprzęt) jak i oprogramowania (gry). Obecnie nie ma natomiast informacji o kolejnych podwyżkach abonamentu (PC / Xbox) Game Pass, przynajmniej nie na skalę światową. Szczegóły na temat nowych cen można także znaleźć na stronie Xbox.

