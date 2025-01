Metropolis 1998 - poczuj na nowo klimat city builderów z lat 90-tych. Nostalgiczne przeżycie dostępne jako darmowe demo

Wśród retro gier z lat 90. XX wieku oprócz znanych nam hitów takich jak Half-Life, Tomb Raider, Fallout, czy też Worms, sporą popularnością cieszyły się tzw. city buildery pokroju SimCity. Ich główną atrakcją było budowanie miast i zarządzanie nimi. Gatunek ten przeszedł co prawda sporo zmian, szczególnie pod kątem wizualnym, natomiast tworzony jest właśnie tytuł, który swoim stylem przypomina początki takich gier. Wzbogacono go jednak o nowe mechaniki.

Metropolis 1998 to z pozoru kolejny city builder, który swoim stylem mocno przypomina pierwsze odsłony SimCity. Produkcja wprowadza jednak sporo ciekawych mechanik i pozwala na nowo poczuć klimat dawnych lat.

Oprawa graficzna, jak na odwzorowanie starszych gier przystało, jest tutaj wykonana w pixel-artowym stylu. W kwestii samej rozgrywki otrzymujemy spory kawałek ziemi, który możemy dowolnie kształtować. Zbudujemy więc ulice, pojedyncze domy, a w rezultacie całe miasto. Natomiast pod względem samego konstruowania budynków, otrzymamy do nich pełny wgląd i będziemy mogli zaprojektować je od środka (razem z pełnym wyposażeniem). Widok z kamery oferowany jest nam z rzutu izometrycznego, aczkolwiek możemy się również przełączyć na płaską perspektywę z góry.

Mimo że obecnie mamy do czynienia z bardzo wczesną wersją, twórcy pochwalili się na platformie Steam, że aktualny system symulacji ruchu drogowego jest w stanie obsłużyć nawet 100 tys. pojazdów i ludzi. Co do tych drugich, to będą oni prowadzić swoje normalne życie, a więc pójdą do pracy, zajmą się rozrywką itd. Całość zapowiada się naprawdę obiecująco, a już teraz mamy do dyspozycji darmową wersję demonstracyjną, więc sami możemy przetestować tworzony jeszcze projekt. Dostęp do niego uzyskamy pod tym adresem. Trzeba mieć na uwadze, że gra przejdzie zapewne sporo zmian, a teraz mamy jedynie namiastkę (choć całkiem sporą) tego, czego możemy się spodziewać w finalnej wersji.

