MessengerPi - płytki drukowane wykorzystano do stworzenia komunikatora radiowego. Dostępne jest także walkie-talkie

Ciekawych projektów z udziałem płytek drukowanych jest naprawdę sporo, a w serwisie Kickstarter pojawiły się właśnie kolejne dwa - są nimi komunikatory, które wykorzystują do działania łączność radiową. Pierwszy z nich to MessengerPi, który pozwala na przekazywanie wiadomości tekstowych, jak również głosowych. Charakteryzuje się też bardzo dużym zasięgiem i zintegrowanym wyświetlaczem. Drugi to z kolei prosta konfiguracja, która pełni rolę walkie-talkie.

MessengerPi składa się z drukowanej płytki, na której znalazł się mikrokontroler RP2040. To niewielkie urządzenie wykorzystuje dwie anteny oraz odpowiednie moduły, aby wykonywać transmisję przy pomocy interfejsu radiowego LoRa. Wbudowana "klawiatura" pozwala napisać wiadomości tekstowe, których zasięg ma wynosić 5 km. Zarówno wpisywane znaki, jak i wysłana wiadomość są widoczne na 2-calowym ekranie LCD. Do transmisji dźwiękowej służy natomiast przycisk z boku urządzenia, a także zintegrowany mikrofon i głośnik - w tym wypadku możemy liczyć na odległość maksymalnie 300 m. Obsługiwanych jest 16 kanałów, a także akumulatory litowo-jonowe o napięciu 3,7 V. Na pokładzie znajdziemy także port USB typu C oraz slot na karty pamięci microSD.

Drugi produkt to przenośna krótkofalówka, która wykorzystuje do działania jedną antenę. W tym wypadku także możemy liczyć na obsługę 16 kanałów, a zasięg ponownie wynosi 300 m. Bez problemu możemy również podłączyć identyczny rodzaj ogniwa, co w modelu MessengerPi. Mamy możliwość zarówno transmisji "jeden do jednego", jak i "jeden do wielu". Komunikacja odbywa się na częstotliwościach od 470 do 512 MHz. Dwa omówione walkie-talkie to obecnie koszt 39 funtów, z kolei dwa modele MessengerPi to wydatek 111 funtów. Wysyłka planowana jest na marzec 2024 roku. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten projekt był dla nas inspiracją do stworzenia podobnego rozwiązania. Na ten moment zebrano ponad 30 tys. zł z 2,5 tys. zł wymaganych. Miejmy także na uwadzę, że projekty na Kickstarterze nie zawsze kończą się "powodzeniem", więc należy być ostrożnym.

