MEGAMINI G1 - nowy mini PC z chłodzeniem wodnym. Na pokładzie NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz Intel Core i9-13900H

Wydarzenia pokroju MWC 2024 obfitują w prezentacje nowych sprzętów, na których premierę często trzeba nieco poczekać. Jednym z ciekawszych urządzeń, które zostały wtedy przedstawione, był miniaturowy komputer MEGAMINI G1. Na wspomnianych targach można było go obejrzeć na stoisku marki Tecno, która współpracowała później z firmą Geekom, aby wprowadzić nowość na rynek. Projekt chłodzonego cieczą mini PC można już... wesprzeć na Kickstarterze.

Pokazany na targach MWC 2024 miniaturowy komputer MEGAMINI G1, który wyróżnia się obecnością chłodzenia wodnego, stał się możliwy do nabycia. Marka Tecno wraz z firmą Geekom rozpoczęły zbiórkę w serwisie Kickstarter.

Owoc współpracy Tecno i Geekom wyróżnia się bardzo niewielką, aluminiową konstrukcją z wbudowanym wyświetlaczem, na którym można podejrzeć pracę np. CPU i GPU, a także wspominanym wielokrotnie chłodzeniem wodnym. W kwestii zapewnienia odpowiednich temperatur dla podzespołów MEGAMINI G1 może skorzystać też z miedzianego radiatora o powierzchni 6888 mm², jak również z dwóch wentylatorów (120 oraz 70 mm - 106 CFM, 36 dB). Do wyboru otrzymujemy dwa procesory Intela z rodziny Raptor Lake, które widnieją w poniższej tabeli. Do tego na pokładzie znalazł się układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060.

MEGAMINI G1 Procesor Intel Core i9-13900H (Raptor Lake-H, 10 nm)

14C/20T (6P/8E)

P-Core: 2,6 - 5,4 GHz

E-Core: 1,9 - 4,1 GHz



Intel Core i7-13620H (Raptor Lake-H, 10 nm)

10C/16T (6P/4E)

P-Core: 2,4 - 5,0 GHz

E-Core: 1,8 - 3,6 GHz Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics eligible (96 EU)



Intel UHD Graphics 770 (64 EU) Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6) Pamięć RAM 2 x DDR5 (5200 MHz, SO-DIMM, max. 64 GB) Nośnik danych 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 4) Wyświetlacz 17,65 x 32,83 mm, TFT Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

1 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x OCuLink

1 x HDMI 2.0

2 x USB typu C

1 x USB 3.0 typu A

1 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.1 Gen 1 typu A

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x Slot na karty pamięci SD Zasilacz 330 W Wymiary i waga 255 x 150 x 150 mm / 3,7 kg System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro Cena promocyjna (do 6 września 2024 roku) Core i7-13620H / GeForce RTX 4060 / 32 GB / 1 TB - 1499 dolarów

Core i9-13900H / GeForce RTX 4060 / 32 GB / 1 TB - 1699 dolarów

Całkiem imponująca jest również ilość różnych portów i złącz, z których warto wymienić OCuLink. Nie zabrakło dwóch gniazd M.2, które pozwolą na instalację nośników SSD w formacie 2280. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to skorzystamy z Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Mimo że nadal mówimy o zbiórce w serwisie Kickstarter, to producenci oferują 3-letnią gwarancję, a przy tym zapewniają, że osoby wspierające projekt na pewno otrzymają ten produkt (na chwilę obecną wpłacono już ponad 1 mln zł przy 77 tys. zł wymaganych). Wysyłka planowana jest na listopad 2024 roku, natomiast najtańszy wariant to obecnie koszt 1499 dolarów. Zbiórkę znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Kickstarter