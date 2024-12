MediaTek i Apple zostaną w tyle. Do Apple A18 Pro dołączy wkrótce Dimensity 9400, jednak ich obu pokona nowość od Qualcomma

Już niebawem zostaną oficjalnie przedstawione kolejne flagowe mobilne układy od firm takich jak Qualcomm oraz MediaTek, które ponownie podniosą poprzeczkę pod względem wydajności w świecie smartfonów i tabletów. Po drugiej stronie Androidowej barykady stoi Apple, które już pokazało swoje nowe chipy (A18 i A18 Pro), jednak tym razem koronę ubierze ktoś inny - okazuje się, że królem wydajności w 2024 roku zostanie układ od Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Gen 4.

Na rynku smartfonów zaczyna się robić coraz ciekawiej, gdyż za moment pojawią się kolejne chipy wykonane w 3 nm procesie technologicznym. Apple pokazało już swoje jednostki, a MediaTek i Qualcomm wkrótce zrobią to samo.

W internecie pojawiły się właśnie wyniki z benchmarku Geekbench AI, które ukazały wydajność nadchodzącego chipu od MediaTeka, czyli wspomnianego Dimensity 9400. Nas jednak bardziej od wyników interesuje jego specyfikacja, która dzięki nim wyszła na jaw. Jednostka składa się z trzech klastrów, a w pierwszym z nich znalazł się jeden rdzeń Cortex-X5 o taktowaniu 3,63 GHz. Nowe procesory od Apple, które zawitały do serii iPhone 16, czyli Apple A18 i A18 Pro wyróżniają się z kolei maksymalnym taktowaniem wynoszącym 4,04 GHz. Okazało się więc, że to Qualcomm podniesie poprzeczkę najwyżej, albowiem taktowanie dwóch rdzeni Phoenix L w Snapdragonie 8 Gen 4 to aż 4,32 GHz (a więc minimalnie więcej niż w Apple M4, gdzie wynosi ono 4,3 GHz).

MediaTek Dimensity 9300 MediaTek Dimensity 9300+ MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Litografia 4 nm 3 nm Układ rdzeni 4 x 3,25 GHz Cortex-X4

4 x 2,0 GHz Cortex-A720 1 x 3,4 GHz Cortex-X4

3 x 2,85 GHz Cortex-X4

4 x 2,0 GHz Cortex-A720 1 x 3,63 GHz Cortex-X5

3 x 2,80 GHz Cortex-X4

4 x 2,10 GHz Cortex-A720 2 x 4,32 GHz Phoenix L

6 x 3,53 GHz Phoenix M Układ graficzny Immortalis-G720 MC12 Immortalis-G925 MC12 Adreno 830

Geekbench 6.3.0

(Single-Core) Geekbench 6.3.0

(Multi-Core) Geekbench 6.3.0

(Metal) Apple A14 Bionic

(iPhone 12 Pro) 2072 pkt 4722 pkt 16 016 pkt Apple A15 Bionic

(iPhone 14) 2251 pkt 5527 pkt 20 329 pkt Apple A16 Bionic

(iPhone 14 Pro) 2600 pkt 6690 pkt 22 542 pkt Apple A17 Pro

(iPhone 15 Pro) 2896 pkt 7192 pkt 27 053 pkt Apple A18

(iPhone 16) 3402 pkt 8418 pkt 28 009 pkt Apple A18 Pro

(iPhone 16 Pro) 3409 pkt 8492 pkt 32 848 pkt Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (OnePlus 13) 3236 pkt 10049 pkt Nie dotyczy

Dopóki nie pojawiła się specyfikacja omawianych chipów od MediaTeka i Qualcomma, wydawało się, że ten pierwszy może dogonić swojego bezpośredniego rywala. Okazuje się jednak, że tym razem to się nie uda, ponieważ Snapdragon 8 Gen 4 pod względem taktowania swoich rdzeni nie będzie miał sobie równych w świecie Androida. Imponujące jest to, że mobilne układy wciąż stają się wydajniejsze przy niskim poborze mocy. Debiut układu MediaTek Dimensity 9400 powinien nastąpić w październiku 2024 roku, a w międzyczasie odbędzie się prezentacja nowości od Qualcomma. Końcówka 2024 roku zapowiada się więc naprawdę obiecująco.

MediaTek Dimensity 9400

Źródło: Geekbench, Weibo @Digital Chat Station