Marvel’s Spider-Man 2 - powstaje nieoficjalny port na PC. Gra już działa w 60 FPS, choć jest kilka haczyków

Kiedy gra odnosi sukces z powodu swojej przemyślanej fabuły bądź po prostu świetnie zrealizowanej rozgrywki, to powstanie sequelu jest tylko kwestią czasu. Niestety często bywa tak, że nie dorównuje on swoim poziomem pierwszej części. Zupełnie inaczej jest z grą Marvel's Spider-Man 2. Na ten moment dostępna jest tylko dla posiadaczy konsoli Sony PlayStation 5, ale już niebawem gracze mogą otrzymać dostęp do nieoficjalnego "pecetowego portu" tej udanej produkcji.

Trwają prace nad przeniesieniem gry Marvel's Spider-Man 2, która ukazała się wyłącznie na konsoli Sony PlayStation 5, na sprzęty z systemem Windows. Za projektem stoi grupa "moderów", która bazuje na wczesnej wersji gry, jednak już teraz produkcja jest całkiem grywalna.

Zapewne dobrze pamiętamy ostatnie wydarzenia, które dotyczą studia Insomniac Games, wszak odbiły się one szerokim echem w całej branży. Chodzi oczywiście o kradzież i udostępnienie w internecie wielu danych, które dotyczyły nieopublikowanych gier oraz poufnych dokumentów omawianego studia. To właśnie na tych plikach opierają się moderzy, aby stworzyć wersję gry Marvel’s Spider-Man 2 na PC. Całość już teraz działa we wspomnianych 60 kl/s, natomiast stan projektu to wczesna faza, więc produkcja pozbawiona jest tekstur i elementów interfejsu.

Oczywiście takie działania można traktować jedynie jako ciekawostkę, tym bardziej że oficjalny port gry i tak zostanie wydany przez Insomniac Games, a według wielu źródeł ma być dla studia jednym z najbardziej kosztownych, jaki stworzyli do tej pory. Zapewne część graczy nie będzie w stanie powstrzymać się przed wcześniejszym "wypróbowaniem" tytułu, natomiast z pewnością warto poczekać. Trzeba jednak przyznać, że osiągnięte na ten moment efekty przez grupę moderów są mimo wszystko całkiem imponujące. Warto wspomnieć, że produkcja przez wielu jest uważana za najlepszą kontynuację w świecie gier, a w serwisie Metacritic średnia ocena użytkowników wynosi 9,0/10.

