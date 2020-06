Mafia Remake na pierwszym zwiastunie. Gameplay z gry wkrótce

Miesiąc temu dość niespodziewanie studio Hangar 13 wespół z firmą Take-Two zapowiedzieli remake kultowej gry Mafia: The City of Lost Heaven z 2002 roku. Wchodzi ona w skład trylogii, w ramach której wydano również remaster drugiej części serii oraz kompletną edycję „trójki”, którą najwięksi fani chcą wymazać z pamięci. W odróżnieniu jednak od odświeżonej wersji Mafii II, studio Hangar 13 postanowiło przyłożyć się i tak naprawdę opracować „jedynkę” od podstaw na nowej wersji silnika Illusion z wykorzystaniem oryginalnego materiału. W związku z tym każdy element składowy produkcji zostanie mocno odnowiony. Nic innego nie miało sensu w obliczu tego, jak bardzo pierwsza Mafia się zestarzała i jak wielu zmian wymaga. Podczas prezentacji PC Gaming Show pokazano pierwszy zwiastun, w którym niestety nie dane jest nam ujrzeć jakichkolwiek fragmentów rozgrywki.

Podczas PC Gaming Show zaprezentowano pierwszy zwiastun remake’u pierwszej Mafii. Gra będzie zrealizowana od podstaw. Gameplay mieliśmy ujrzeć w przyszłym tygodniu, ale pokaz stanął pod znakiem zapytania.

Opublikowany zwiastun Mafia: Definitive Edition zawiera same przerywniki filmowe, więc niewiele ma on wspólnego z wyglądem gry podczas rozgrywki. Można jednak przyjrzeć się odmienionym modelom postaci i posłuchać nowych dialogów (na jednym z poniższych filmików możecie zobaczyć porównanie poszczególnych scen z oryginałem). Obsada zostanie zmieniona, a głównemu bohaterowi, Tommy’emu Angelo, głosu użyczy Andrew Bongiorno. W Pauliego wcieli się Jeremy Luke, natomiast w dona Salieriego – Glenn Taranto. Pełną listę aktorów znajdziecie w serwisie IMDB. Za remaster Mafii 2 odpowiadał zespół D3T, natomiast powstający już od kilku lat remake jest dziełem studia Hangar 13, które opracowało trzecią część cyklu.

Premiera gry Mafia: Definitive Edition odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku, równe osiemnaście lat po wydaniu oryginału. Gra pojawi się na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One w polskiej kinowej wersji językowej (napisy). Można składać zamówienia przedpremierowe w cenie sugerowanej 169 zł. Gracze, którzy nie grali w żadną część, mogą kupić ją w zestawie z pozostałymi dwiema odsłonami w ramach zestawu Mafia Trilogy (za 249 zł). Mafia 2 została nieznacznie zremasterowana i uzupełniona – podobnie jak „trójka – o wszystkie dodatki. 15 czerwca miał być pokazany pierwszy gameplay z remake'u podczas streamu IGN Summer of Gaming, ale gra zniknęła z rozpiski, więc prezentacja stoi pod znakiem zapytania. Jeśli doszło do obsuwy, to raczej nieznacznej, więc możliwe, że pokaz rozgrywki nastąpi jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: 2K, YouTube