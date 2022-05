Logitech MX Mechanical, Mechanical Mini oraz MX Master 3S, czyli nowe funkcjonalne klawiatury i mysz do biura

Marka Logitech poszerza serię biurowych urządzeń Master o dwie nowe klawiatury mechaniczne - pełnowymiarową MX Mechanical i minimalistyczną MX Mechanical Mini - oraz o mysz MX Master 3S. Nowe urządzenia jeszcze dziś trafią do sprzedaży w cenach 789 zł (MX Mechanical), 699 zł (MZ Mechanical Mini) oraz 569 zł (MX Master 3S). Klawiatury, jak przystało na ergonomię serii Master, proponują niski profil dzięki przełącznikom Tacrile Quiet (brązowy switch), a także podświetlenie z czujnikami zbliżeniowymi. Z kolei nowy gryzoń oferuje maksymalną rozdzielczość czujnika na poziomie 8000 DPI oraz o 90% cichsze kliknięcia, niż w przypadku modelu MX Master 3.

Klawiatury Logitech MX Mechanical oraz Mechanical Mini występują w trzech wersjach przełączników: Tactile Quier (brązowy), Clicky (niebieski) oraz Linear (czerwony), choć na polskich półkach sklepowych, odnajdziemy tylko tę pierwszą, najcichszą wersję. Oba modele klawiatury wyposażono ponadto w "inteligentne" podświetlenie - klawisze wykorzystują tu czujniki zbliżeniowe, które podświetlają klawiaturę w momencie wykrycia zbliżających się dłoni. Ma to na celu oszczędzanie energii, jako że nowe konstrukcje marki Logitech są bezprzewodowe. Klawiatury mają pracować na jednym ładowaniu nawet do 10 miesięcy (bez podświetlenia) bądź do 15 dni (z ciągłym podświetleniem). Można je także podłączyć do trzech urządzeń na raz (łączność Bluetooth + odbiornik Logi Bolt). Pełnowymiarowa wersja nowej klawiatury waży 828 g i mierzy 43 x 12 x 2,6 cm, zaś skrócona waży 612 g przy wymiarach 31 x 12 x 2,6 cm.

Mysz Logitech MX Master 3S, która dostępna jest w jasnoszarej oraz grafitowej wersji kolorystycznej, oferuje czujnik na miarę XXI wieku, o maksymalnej rozdzielczości 8 tys. DPI oraz ciche przełączniki. Producent sugeruje, że są one o 90% cichsze, niż w przypadku poprzedniej generacji gryzonia, a więc w Logitech MX Master 3. Mamy tu ponadto do czynienia z klasycznym dla serii, ergonomicznym wyprofilowaniem, możliwością sparowania z trzema urządzeniami na raz, czy z szybkim ładowaniem akumulatora poprzez złącze USB-C. W konstrukcji nie zabrakło również bocznej rolki oraz głównej rolki elektromagnetycznej z technologią MegSpeed, dzieki czemu scroll jest w stanie przewinąć 1000 wierszy w sekundę. Mysz mierzy (w najszerszych miejscach) 12,4 x 8,4 x 5,1 cm przy wadze 141 g. Identycznie jak w przypadku klawiatur, tak i myszą MX Master 3S można dodatkowo zarządzać poprzez oprogramowanie Logitech Options.

Źródło: Logitech