Logitech Lift – pionowa, ergonomiczna i bezprzewodowa mysz dla osób o średnich i małych dłoniach

Firma Logitech zaprezentowała wertykalną, ergonomiczną mysz Lift - bezprzewodową, zaprojektowaną z myślą o całodziennej wygodzie pracy przy biurku. Nowa konstrukcja ma pasować do małych oraz średnich dłoni. Jest dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: różowej, białej oraz grafitowej. Kolor grafitowy jest również dostępny w wersji dla leworęcznych w Ameryce Północnej i Europie. Lift to najnowszy dodatek do serii Ergo firmy Logitech. Został opracowany z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez użytkowników biorących udział w kilku rundach testów odbywających w laboratorium Logitech Ergo Lab oraz po uzyskaniu aprobaty czołowych instytucji zajmujących się ergonomią.

Osoby, które śledzą technologiczne nowinki prędko spostrzegą, że Logitech Lift to następca modelu Logitech Vertical, który recenzowaliśmy tutaj. Tym jednak razem otrzymujemy zasilanie nie akumulatorowe, a bateryjne (1x AA dołączone do zestawu), przy czym bateria ta ma pozwalać na około dwa lata pracy urządzenia. Mysz mierzy około 71 x 70 x 108 mm przy wadze 125 g, a współpracuje z systemami Windows 10, macOS 10.15, Chrome OS oraz Linux. Na sklepowych półkach pojawi się jeszcze w kwietniu w cenie ok. 349 zł.

Logitech Lift to konstrukcja uniesiona pod kątem 57 stopni, oferująca miękki, gumowy uchwyt oraz podpórkę na kciuk. Producent wspomina także o cichych przełącznikach oraz obecności scrolla SmartWheel (szybkie bądź precyzyjne przewijanie). Sprzęt współpracuje ponadto z oprogramowaniem Logitech Flow (mysz przenosi niewielkie pliki między sparowanymi komputerami). Generalnie z Logitech Flow można sparować do trzech różnych urządzeń poprzez Bluetooth oraz odbiornik Logi Bolt USB. Czujnik myszki działa w zakresie 400 - 4000 DPI.

Źródło: Logitech