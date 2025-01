Logitech G Pro X 60 - nowa klawiatura dla graczy z optycznymi przełącznikami. Spore możliwości dzięki funkcji Keycontrol

Logitech G, a więc submarka firmy Logitech, której oferta skierowana jest stricte do graczy, zaprezentowała nową klawiaturę opartą na przełącznikach optycznych. Nowość wyróżnia się bardzo kompaktowym rozmiarem, dostępnym konfigurowalnym podświetleniem RGB oraz sposobnością przypisywania konkretnych funkcji do klawiszy. Tytułowy model ma również spore możliwości w zakresie łączności. Na dodatek oferowany jest w kilku wersjach kolorystycznych.

Klawiatura Logitech G Pro X 60 mimo swojego niewielkiego rozmiaru oferuje całkiem sporą funkcjonalność. Mamy bowiem możliwość skonfigurowania poszczególnych przycisków, jak również dostępnego podświetlenia RGB.

Klawiatura została wykonana w mniejszym formacie (60%), więc nie uświadczymy w niej bloku numerycznego, ani nawet klawiszy strzałek. W zamian gracze otrzymują możliwość skorzystania z opcji Keycontrol, która jest dostępna poprzez oprogramowanie Logitech G Hub. Pozwala ona na przypisanie różnych skrótów, a także funkcji (maks. 15) do każdego klawisza, więc bez problemu można przywrócić „brakującą” funkcjonalność. Dodatkowo po lewej stronie mamy dostęp do pokrętła, które umożliwia regulowanie poziomu głośności. Nasmarowane przełączniki optyczne występują w dwóch konfiguracjach — mamy możliwość wyboru tej, która nam bardziej pasuje jeszcze przed samym zakupem. Warto wspomnieć o podświetleniu RGB, które także możemy skonfigurować z poziomu wspomnianego programu.

Logitech G Pro X 60 Wymiary 290 x 103 x 39 mm Format 60% Waga 610 g Podkładka Nie Blok numeryczny Nie Przełączniki Optyczne GX (sprężynujące lub liniowe) Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć Odległość aktywacji 1,9 mm (+ 0,5 mm) Siła aktywacja 50 g (+/- 10 g) Łączny zakres ruchu 4 mm (+/- 0,5 mm) Przyciski makro Nie Podświetlenie RGB (LightSync) Odświeżanie położenia (USB) 1 ms Cecha szczególna Odpinany kabel Hotswap Nie Łączność Bluetooth, Radiowa 2,4 GHz (Lightspeed), USB (1,8 m) Akumulator 1500 mAh Czas pracy Do 65 godzin Czas ładowania Od 0 do 100% - 5,5 godziny Odświeżanie 1000 Hz Dostępne wersje kolorystyczne Biały, Czarny, Różowy Cena 849 zł

Podwójnie tłoczone (dual-shot) klawisze wykonano z politereftalanu butylenu (PBT). Model ma wbudowany akumulator, który jest w stanie zapewnić maksymalnie 65 godzin pracy. W kwestii łączności możemy skorzystać z przewodu USB typu C (odłączany), odbiornika radiowego, a także modułu Bluetooth. Użytkownicy mogą liczyć również na kilka wariantów kolorystycznych. Cenę europejską ustalono na 199 euro, co aktualnie przekłada się na 849 zł w popularnych sklepach internetowych lub 879 zł na oficjalnej stronie producenta. Nowość jest już dostępna do kupienia. W zestawie otrzymamy dodatkowo etui na klawiaturę.

Źródło: Logitech G