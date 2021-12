Lian Li O11 Dynamic EVO - Prawdziwie modularna obudowa z ruchowym wnętrzem oraz całym zatrzęsieniem dodatków

W sklepach można znaleźć dziesiątki obudów komputerowych od różnych producentów - nawet podczas pandemii COVID-19 i problemów z transportem morskim. Aczkolwiek nie wszystkie z nich są warte uwagi. Jednak konstrukcje od konkretnych firm można kupować niemal w ciemno, bowiem są gwarancją dobrej jakości. Jednym z takich producentów jest Lian Li. A tak się składa, że Tajwańczycy wypuścili nową konstrukcję, która powstała we współpracy ze znanym overclockerem Romanem “der8auer” Hartungiem. Mowa o modelu Lian Li O11 Dynamic EVO, którego wnętrze można odwrócić o 180°, front wymienić ze szklanego na meshowy, kartę graficzną zamontować w trzech różnych miejscach, a panel I/O jest ruchomy.

Ceny Lian Li O11 Dynamic EVO będą zaczynać się od 739 złotych. Obudowa powinna trafić do sklepów w Europie w drugiej połowie stycznia 2022.

Lian Li O11 Dynamic EVO to obudowa o wymiarach 459 x 285 x 465 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 13,2 kilograma. Wykonana została z aluminium o grubości 4 milimetrów, stali o grubości 1 milimetra oraz tafli hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów. Wnętrze przygotowane zostało z myślą o płytach głównych typu E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowych chłodzeniach procesora o wysokości do 167 milimetrów; kartach graficznych o długości do 422 milimetrów oraz zasilaczach o długości 220 milimetrów. Kartę graficzną można zamontować klasycznie, pionowo na dwóch różnych wysokościach oraz na panelu bocznym. Dla nośników danych przewidziano do sześciu miejsc 3,5" lub czternastu 2,5".

Panel I/O podzielony jest na dwie części, domyślnie znajduje się z przodu, na samym dole obudowy gdzie znajdziemy dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C i jedno złącze audio oraz na froncie, bliżej bocznej krawędzi - przyciski Power, Reset i od kontroli podświetlenia RGB LED. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by złącza USB przenieść na lewy lub prawy bok albo po dokupieniu panelu - na górę obudowy. Istnieje też możliwość dołożenia większej ilości portów USB. Obudowa Lian Li O11 Dynamic EVO dostępna będzie w trzech wersjach kolorystycznych - czarna, biała i szara, a wszystkie mają pojawić się w sklepach w Europie w drugiej połowie stycznia 2022. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

Lian Li O11 Dynamic EVO (Czarna) - 159 euro, czyli około 739 złotych

- 159 euro, czyli około 739 złotych Lian Li O11 Dynamic EVO (Biała) - 169 euro, czyli około 785 złotych

- 169 euro, czyli około 785 złotych Lian Li O11 Dynamic EVO (Szara) - 169 euro, czyli około 785 złotych

- 169 euro, czyli około 785 złotych Zestaw do montażu pionowego + Riser PCIe 4.0 - 69 euro, czyli około 319 złotych

- 69 euro, czyli około 319 złotych Zestaw do montażu bocznego + Riser PCIe 4.0 - 89 euro, czyli około 415 złotych

- 89 euro, czyli około 415 złotych Dodatkowy zestaw złącz USB - 19 euro, czyli około 89 złotych

- 19 euro, czyli około 89 złotych Panel do montażu I/O na topie - 15 euro, czyli około 69 złotych

- 15 euro, czyli około 69 złotych Meshowy panel przedni - 20 euro, czyli około 95 złotych

Źródło: Lian Li