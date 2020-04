LG Velvet - nadchodzi zupełnie nowy smarfon od Koreańczyków

LG już od dłuższego czasu nie wydało atrakcyjnego smartfona ze średniej półki. Oczywistym było więc, że prędzej czy później producent ten będzie musiał zrewolucjonizować swoją ofertę, jeśli nadal będzie chciał nadal konkurować z gigantami tej branży. Dotychczasowe plotki wskazywały co prawda na rychłą premierę modelu G9 ThinQ ze Snapdragonem 765G, ale jednak znacznie ciekawiej prezentuje się wizja zupełnie nowego smartfona LG Velvet, który ma przynieść całkowicie nowy design oraz zapoczątkować świeży styl urządzeń mobilnych. Producent oficjalnie zapowiedział właśnie rzeczony model i udostępnił właśnie grafikę prezentującą nadchodzącego smartfona. Zdecydowanie jest na co czekać!

Póki co nie wiemy jeszcze nic o specyfikacji smartfona, ale prawie pewne jest to, że będzie on przedstawicielem średniej półki cenowej. Na premierę LG Velvet nie powinniśmy czekać zbyt długo - według przecieków debiut ma nastąpić już 15 maja.

LG Velvet to nowe otwarcie w historii popularnego producenta. Tak prezentującego się smartfona jeszcze nie oglądaliśmy - mamy tutaj do czynienia z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami obudowy, rzekomo gładką i delikatną w dotyku powierzchnią (pewnie stąd nazwa Velvet, czyli aksamitny), jak również ciekawym rozmieszczeniem aparatów. Ponadto spodziewamy się dużego, nieco zakrzywionego ekranu o proporcjach 21:9 z otworem na przednią kamerkę. Według fanowskich wizualizacji wyświetlacz ma zajmować prawie cały przedni panel. Nawet "podbródek" ma mieć tu te same rozmiary, co górna ramka.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że producent odrobił lekcję i Velvet jest dopiero początkiem udanej i - mamy nadzieję - nowatorskiej serii smartfonów.

Źródło: GSMarena, Ice universe