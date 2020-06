LG Gram 2020 - premiera nowych ultrabooków. Znamy polskie ceny

Na początku tego roku koreańska firma LG zapowiedziała nową generację smukłych ultrabooków linii Gram. Ubiegłoroczne modele były wyposażone w procesory Intel Core 8 generacji, podczas gdy tegoroczne urządzenia bazują już na procesorach 10 generacji Intel Ice Lake-U. Nowe LG Gram nadal cechują się świetną mobilnością. Nawet 17-calowa wersja waży poniżej 1,4 kilograma, co jest absolutnym rekordem. będąc najlżejszym na świecie laptopem z ekranem o takiej przekątnej. Producent zaprezentował dzisiaj szczegóły dotyczące nowych notebooków. LG Gram 2020 wchodzi dzisiaj także do sprzedaży w Polsce, dzięki czemu poznaliśmy ceny za poszczególne konfiguracje a także bonusy jakie czekają na użytkowników, którzy zdecydują się na zakup laptopów.

Firma LG poinformowała dzisiaj o wprowadzeniu do Polski nowych ultrabooków z serii Gram - nowości będą bazować na procesorach 10 generacji Intel Ice Lake-U, do Intel Core i7-1065G7 włącznie.

Dzisiaj do sprzedaży w Polsce wchodzą nowe modele ultrabooków LG Gram, które wyposażone w będą w matryce o przekątnych odpowiednio 14,1", 15,6" oraz 17,0". Ten ostatni jest ekranem o proporcjach 16:10, co z pewnością znajdzie dodatkowych fanów. Nowe modele LG Gram bazują także na procesorach Intel Core 10 generacji: Intel Core i5-1035G7 oraz Intel Core i7-1065G7. We wszystkich modelach za wyświetlanie obrazu odpowiada zintegrowany układ graficzny Intel Iris Plus Graphics G7. Nie brakuje ponadto 8 lub 16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz.

Specyfikacja LG Gram 14 2020 LG Gram 15 2020 LG Gram 17 2020 Procesor Intel Core i5-1035G7 Intel Core i5-1035G7 Intel Core i7-1065G7 Pamięć RAM 8/16 GB RAM DDR4 3200 MHz Dual Channel, maks. 24 GB RAM 8/16 GB RAM DDR4 3200 MHz Dual Channel, maks. 24 GB RAM 8/16 GB RAM DDR4 3200 MHz Dual Channel, maks. 24 GB RAM Układ graficzny Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Plus Graphics G7 Dysk SSD 256/512 GB SSD 256/512 GB SSD 256/512 GB Matryca 14,0" IPS 1920x1080 15,6" IPS 1920x1080 17,0" IPS 2560 x 1600, proporcje 16:10 Złącza 1x Thunderbolt 3

2x USB 3.1 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x audio jack 3,5 mm

Czytnik kart pamięci microSD 1x Thunderbolt 3

3x USB 3.1 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x audio jack 3,5 mm

Czytnik kart pamięci microSD 1x Thunderbolt 3

3x USB 3.1 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x audio jack 3,5 mm

Czytnik kart pamięci microSD Akumulator 72 Wh 80 Wh 80 Wh Waga 0,99 kg 1,13 kg 1,35 kg

Laptopy LG Gram 2020 mają na wyposażeniu także nośnik półprzewodnikowy o pojemności 256 lub 512 GB. W razie potrzeby użytkownik może w przyszłości wymienić go na pojemniejszy wariant. Producent chwali się także akumulatorami, które w 15-calowej oraz 17-calowej wersji mają pojemność 80 Wh, co przy energooszczędnych podzespołach powinno przełożyć się na maksymalnie 17 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Największy z modeli może pochwalić się także zgodnością z certyfikatem MIL-STD-810G - producent obiecuje zwiększoną odporność na czynniki zewnętrzne tj. wilgoć, wysokie i/lub niższe temperatury czy odporność na upadki. Ceny poszczególnych wariantów zostały podane na powyższym zdjęciu. Dodatkowo LG poinformowało o nowej promocji, w której przy zakupie ultrabooka Gram możemy otrzymać do wyboru ultrapanoramiczny monitor LG UltraWide 29WL500-B lub smartfon LG K51S. Sprzęt jest od dzisiaj dostępny m.in. w sieciach x-kom oraz morele.net.

Źródło: LG