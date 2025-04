Krótki czas pracy na ASUS ROG Ally? Z tym zestawem możesz sam wymienić akumulator na większy i poprawić system chłodzenia

Od czasu wprowadzenia na rynek Steam Decka segment handheldów poszedł bardzo do przodu. Sprzęty te oferują dziś bardzo przyzwoitą wydajność, chociaż flagowe modele są dość kosztowne. Z tego względu niektórzy mogą skierować swoją uwagę w stronę nieco starszych modeli pokroju ASUS-a ROG Ally, który jest aktualnie dostępny w dużo niższej cenie. Do tego właśnie pojawił się dla niego nowy zestaw, który oferuje większy akumulator oraz poprawia system chłodzenia.

ASUS ROG Ally zdążył nieco stanieć od dnia swojej premiery i właśnie pojawił się dla niego nowy zestaw, który pozwoli użytkownikowi usprawnić jego system chłodzenia, a ponadto wymienić akumulator na pojemniejszy.

Omawiany zestaw jest do kupienia w sklepie JSAUX, a jego główną zaletą jest możliwość łatwej wymiany akumulatora w tytułowym handheldzie - z fabrycznego ogniwa o pojemności 40 Wh, na to o pojemności 65 Wh (umieszczone w ramce ze stali nierdzewnej). Dodatkowo uzyskujemy dostęp do kilku elementów, dzięki którym ciepło powinno być lepiej rozprowadzane, więc system chłodzenia powinien być nieco lepszy. Cały zestaw jest kompatybilny tylko z pierwszym handheldem od ASUS-a i tylko z dołączonym do zestawu panelem tylnym. W paczce znajdziemy również potrzebne do przeprowadzenia operacji narzędzia, a także elementy, takie jak śrubki. Nie zabrakło wideo, które przedstawia cały proces, mający nie zająć więcej niż 15 minut. Całość to koszt 79,99 dolarów, a wysyłka jest darmowa.

Battery & Thermal Upgrade Kit with Back Plate for ROG Ally Wymiary i waga 251,6 x 41,4 x 9,8 mm / 248 g Ładowanie Power Delivery + Quick Charge Ogniwo Litowo-jonowe, 65 Wh (15,48 V) Wysyłka Maj 2025 Cena 79,99 dolarów

Aktualnie omawiany model ASUS ROG Ally możemy nabyć za kwotę 2699 zł (mowa o wariancie z chipem AMD Z1 Extreme), więc doczekaliśmy się obniżki rzędu 29% (z 3799 zł). Za niewiele wyższą cenę (2799 zł) dostępny jest z kolei tak samo wydajny wariant Lenovo Legion Go, który oferuje jednak odpinane kontrolery i większy ekran. Warto też wspomnieć, że oba handheldy można kupić z drugiej ręki za mniej niż 2000 zł (nierzadko w bardzo dobrym stanie, a nawet z gwarancją) i w mojej opinii jest to o wiele korzystniejsza opcja, jeśli interesują nas tego typu urządzenia. Rzecz jasna najbardziej budżetową propozycją nadal jest Steam Deck, ale w tym przypadku wydajność będzie już dużo niższa.

